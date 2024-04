Itacoatiarenses vivem com a falta de segurança e saneamento básico na zona rural

Itacoatiara (AM) — Apenas promessas e nem uma melhoria, essa é a principal reclamação dos moradores do bairro Jacarezinho, no município de Itacoatiara (distante 270 quilômetros de Manaus). Ao Em Tempo, itacoatiarenses denunciaram a falta de infraestrutura e insegurança nos bairros da zona rural, onde não há retorno da atual gestão municipal para os problemas da área.

De acordo com uma moradora, que preferiu não se identificar, desde que o bairro Jacarezinho foi criado por meio da Lei Municipal, Lei n.º 242, em 28 de junho de 2013, acabou perdendo todos os benefícios rurais da região e assim vieram apenas promessas de melhoras na infraestrutura do bairro e nada foi realizado, os moradores passaram a viver sem água encanada e sob insegurança.

“E assim só vem promessas que vão fazer a infraestrutura do bairro e nada, não temos luz nos postes na entrada de nosso bairro, assim tendo assaltos noturnos, levando nossos bens, já andamos com medo na entrada de nosso bairro, não temos água encanada, 10% somente encanado e o resto do bairro é na borracha, não temos asfalto. Queremos ser assistidos pelas autoridades, nosso bairro precisa”, expôs a habitante.

Moradores sofrem com falta saneamento básico nos ramais de Itacoatiara Fotos: Arquivo Pessoal/ Divulgação



A moradora relata que no período do verão muita poeira entra nas casas, e quando chove a área fica com lama, a qual piora a situação dos buracos imensos. A alta movimentação de carretas para coleta de lixos, coleta de entulhos, caminhões, ônibus, carros no bairro, também prejudica a estrutura das ruas do bairro.

“A diretoria do bairro já enviou fotos e documentos e só promessas para ajuda, mas nunca vieram, já se passaram três prefeitos, Mamoud Amed, Antônio Peixoto e Mário Abrahim, e até agora nada de ajuda. E estamos precisando. Só precisamos da estrutura que lamentamos e muito, e sofremos, há anos.”

Devido à situação, os residentes da área solicitam a atual gestão um retorno de suas demandas, para poder viverem com mais dignidade e poder transitar livremente pelo bairro em que vivem.

“Ele [Mário Abrahim] fez promessas para nosso bairro, disse na campanha que daria a infraestrutura que precisamos, passou os 4 anos e nada fez por nós, precisamos do retorno do prefeito, estamos apreensivos para melhorias nunca feitas por aqui. Prefeito olhe para nós, nosso bairro precisa ser visado, precisamos”.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Itacoatiara, mas até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Denuncia recorrente

Outros moradores já tinham denunciado ao Em Tempo sobre a falta de infraestrutura e saneamento básico no bairro Jacarezinho. Segundo um morador, que não quis se identificar, o trabalho de reestruturação das estradas deveriam ser feitos durante o verão amazônico e não no período de inverno, onde as chuvas dificultam o andamento das obras asfálticas. As maiores dificuldades de infraestrutura estão nas comunidades Jacarezinho e Nossa Senhora da Penha.

“Estivemos um verão muito forte, a gente não teve essa estrutura do prefeito, secretário de infraestrutura; o vereador não toma a frente para ver a real situação que nós moradores da comunidade passamos, não só na nossa comunidade, mas nas outras. E assim, como vem tempo de reeleição, o que eles querem fazer, é fazer uma maquiagem no ramal com a mecânica, para dizer que está tudo bem, como eles falam, fazer a manutenção, só que está num período chuvoso, e foi um desastre total”, relatou o morador.

Comunitários sofrem com falta de trafegabilidade nos ramais de Itacoatiara Fotos: Arquivo Pessoal/ Divulgação

Para tentar evitar que a estrada ficasse intransitável, o denunciante procurou a prefeitura para alertar sobre o trabalho que estava sendo feito no período de chuva.

“Procurei a secretaria para ver se interrompia esse trabalho, porque daqui a um tempo, a nossa comunidade ia ficar intrafegável, é muito difícil o acesso, não só na nossa comunidade, mas com outras também. Uma pessoa assim, na sua consciência, não colocaria um maquinário desse em pleno início, final de inverno para fazer essa estrutura”, destacou.

Quem compartilha da insatisfação é outro morador do ramal do Jacarezinho, que após ver a situação da estrada, convidou o prefeito Mário Abrahim para transitar pela via pública.

“Estava bom do prefeito vim passear aqui no Ramal do Jacarezinho, só para ele sentir o drama de como é andar aqui no tempo de chuva, se ele não quiser entrar, não tem problema. É só ele apreciar o ‘piscinão’ de Ramos na estrada”, disse o denunciante.

Ramal de Itacoatiara estão praticamente intrafegável Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação

Devido à situação da obra, os moradores ainda correm riscos de sofrerem acidentes de trânsito ao transitarem pelas estradas.

“Tivemos um verão muito ruim e nada foi feito, a situação nas vicinais nesses períodos de chuva é muito ruim e preocupante, porque quem anda de moto, tem risco de cair, e carro pode ficar atolado. Nossa situação ficam ruim para nós comunitários, as vicinais são esquecidas”, finalizou o popular.

