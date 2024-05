Suspeito de assaltar ônibus da linha 640 é espancado até a morte em Manaus; VÍDEO

Suspeito e comparsa estavam com uma arma de brinquedo e uma faca, e entraram no coletivo no Terminal 3

Um suspeito de participar de um assalto na linha de ônibus 640 foi espancado até a morte na noite desta terça-feira (30), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com os passageiros, o suspeito agiu junto com um comparsa. Eles estavam com uma arma de brinquedo e uma faca, e entraram no coletivo no Terminal 3.

VEJA: Suspeito de assalto a ônibus é espancado até a morte em Manaus. pic.twitter.com/YSFnw3H5Ya — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 1, 2024

A dupla anunciou o assalto em um trecho na Avenida Noel Nutels, mas um passageiro reagiu e conseguiu render um deles, que foi linchado dentro do coletivo. Já o outro conseguiu escapar.

O corpo do suspeito foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.

