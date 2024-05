Roberto Cidade reúne com mototaxistas e condutores de moto por aplicativos

Manaus (AM) — O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado Roberto Cidade (UB), esteve reunido ontem com mais de 200 profissionais, entre mototaxistas, condutores de moto por aplicativo e moto entregadores, para escutar sugestões acerca da mobilidade urbana da capital e sobre alternativas para o modal que apresenta um número crescente de usuários. A reunião contou também com a participação do presidente estadual dos Progressistas, Rodrigo Sá e do pré-candidato a vereador Lucas Meia-Noite (PP).

“Vamos construir um Plano de Governo que contemple a categoria de vocês. Estou à disposição para conversar e para, de forma justa, buscar meios de melhorar a legislação”, afirmou o pré-candidato Roberto Cidade.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) falou ainda sobre ações que planeja fazer para melhorar a capital amazonense. “Nós temos o melhor grupo, são homens e mulheres que querem mudar a história dessa cidade. Manaus precisa de carinho, atenção e cuidado”, completou.

O pré-candidato recordou ainda que presidiu a Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Aleam e elogiou o pré-candidato a vereador Rodrigo Sá por sua gestão à frente do Detran/AM.

“Fui presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Aleam por dois anos e posso falar com garantia que o Rodrigo Sá foi um dos diretores-presidentes mais competentes a passarem pelo órgão. É jovem, competente, comprometido e sabe trabalhar. Hoje, o Detran está diferente para melhor porque o Rodrigo fez coisas que nenhum outro fez e em nenhum Estado foi feito. A CNH Social e outros projetos que estão aí foram colocados em prática por ele, que é alguém competente e que, sem dúvidas, vai realizar um grande trabalho na Câmara Municipal de Manaus”, disse.

Para o motorista de aplicativo de moto há três anos, José Mathias da Rocha, Manaus precisa de mudanças rapidamente. “Corto essa cidade de ponta a ponta quase todos os dias e vejo que as ruas bem asfaltadas e limpas estão só em áreas privilegiadas. Se você for para o bairro, onde a maioria das pessoas mora, só vai ver buraco, sujeira e lama. Sei que Manaus é grande, mas se houvesse pelo menos força de vontade, com certeza ela estaria melhor”, lembrou.

*Com informações da assessoria

