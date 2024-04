Em Presidente Figueiredo, Governo do Amazonas faz entregas para setor social e primário

O Governo do Amazonas realizou entregas que beneficiam o setor social e primário, nesta terça-feira (30), no município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus). Entre as ações, está a destinação de recursos financeiros ao Clube de Mães Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Paróquia Santos Mártires e Nossa Senhora Aparecida, que deve beneficiar cerca de 250 famílias. Os investimentos totalizam R$ 298 mil.

“Eu acho que todas as ações que forem executadas pelo nosso governo, têm que ter impacto na vida das pessoas e quando eu falo de impacto, é para melhorar, é para dar condições de melhoria de vida para essas pessoas, seja a oportunidade que a gente dá através de um empréstimo, através de um equipamento que a gente entrega, para que isso possa dar oportunidade para as pessoas que moram no interior”, disse o governador Wilson Lima.

Para o Clube de Mães Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que oferece cursos profissionalizantes, o recurso de R$ 149 mil, realizado através do Fundo de Promoção Social (FPS), é para a aquisição de uns equipamentos permanentes e materiais para escritório e cozinha, como computador, impressora, forno elétrico, congelador, batedeira, entre outros.

Com o investimento, a expectativa é ampliar a oferta de cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo a geração de emprego e renda e contribuindo para a erradicação da violência doméstica.

“O espaço ficava muito pequeno para nós, artesãs, porque temos os nossos trabalhos. Agora, temos uma sala de máquinas, a cozinha foi ampliada, então foi uma coisa boa para a gente. Gostaria de agradecer ao governador e às outras pessoas envolvidas que nos ajudaram”, disse a artesã, Auxiliadora Lima, beneficiada com a entrega da estrutura.

Para a Paróquia Santos Mártires e Nossa Senhora Aparecida, o investimento totaliza R$ 148 mil para a aquisição de materiais de consumo para escritório, sonorização e desenvolvimento de atividades físicas, como projetores, armários, ventiladores, estantes, jogos de tabuleiro, colchonetes, tatames, caixas de som, microfones, entre outros.

Com o repasse, os investimentos somam mais de 1,4 milhão nos setores social e primário da cidade desde 2019.

Incentivo no setor primário

Incentivando o setor primário do município, o Governo do Amazonas, por meio Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), fez a entrega de 1.200 mudas de citros e café, além de três toneladas de alimentos adquiridos de produtores rurais pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, destinados às famílias da Rede Socioassistencial do município.

As mudas de laranja, limão e café vão beneficiar 40 produtores rurais, sendo 20 kits de citros e 20 kits de café. Cada produtor receberá um kit.

Por meio do PAA, a Sepror adquiriu pimentão, quiabo, coco verde, macaxeira, abóbora, cebolinha, jambú, laranja, pimenta de cheiro, banana e tucumã.

No município, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam) fez liberação de crédito no valor de R$ 40 mil, direcionado para o cultivo de mandioca. Com essa liberação de crédito, os agricultores terão acesso a recursos financeiros que permitirão expandir operações, investir em tecnologia agrícola e aumentar a produtividade.

Já a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), promoveu ações de apoio e incentivo à agricultura familiar. Durante o evento, foram distribuídos kits de casa de farinha, fornos e aeradores. Além disso, aconteceu a assinatura de contratos referentes aos programas Preme e Promove, e o anúncio dos beneficiários da linha de crédito oferecida pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), por meio do programa “Mais Crédito” para os feirantes.

Os kits Casa de Farinha e os fornos fazem parte de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz. O investimento para essa entrega é de R$ 100 mil, beneficiando cerca de 11 produtores tradicionais de farinha de mandioca do município. A iniciativa visa alcançar cerca de 55 pessoas diretamente e 275 pessoas indiretamente.

Cidadania

O Governo do Amazonas realizou um conjunto de ações de cidadania por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com foco em aproximar a população dos programas do governo estadual.

Na ocasião, foi realizado um mutirão na na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Eva dos Santos, localizada na rua Vitória Régia, bairro Aida Mendonça, onde a população teve acesso ao crédito Idoso Empreendedor e demais serviços especializados, como emissão da declaração de hipossuficiência para 2ª via da certidão de nascimento, carteiras da Pessoa com Deficiência (CiPcD) e do Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e Passe Legal Intermunicipal, além de orientações sobre benefícios.

No local, também foram ofertados orientações sobre Cadastro da Pessoa Física (CPF) e serviços de saúde, como atendimento de fisioterapia e enfermagem, além de uma aula de dança para idosos no local.

