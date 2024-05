Clube de negócios reúne empreendedores para troca de experiências no Amazonas

All In Club

Manaus (AM) — Conhecimento, colaboração, diversão, negócios. Esses são os pilares do “All In Club”, espaço para empreendedores aprofundarem conhecimentos, trocarem experiências, encontrarem atalhos, socializarem e firmarem negócios. O primeiro clube de negócios do Amazonas foi inaugurado em novembro do ano passado e já movimentou mais de R$ 7 milhões em negociações em apenas cinco meses.

Atualmente, 44 membros participam da comunidade amazonense, idealizada pelo CEO e fundador da holding de gestão “All In Hub”, Ícaro Gaspar. O clube é composto por empresários de diversos segmentos, desde comércio e serviço a saúde e indústria, que faturam de R$ 100 mil a R$ 20 milhões por mês.

“É o nosso mastermind de empreendedores. Foi desenvolvido com o objetivo de se tornar um ambiente onde o empreendedor deixe de sentir a maior dor atual dos que atuam no ramo: a solidão. Tomar decisões estratégicas costuma ser muito difícil e de alta responsabilidade. Então ter com quem compartilhar dores, teses, experiências e soluções faz com que essa jornada seja mais suave”, destaca Gaspar, que também é fundador da “OverAll Consultoria 360°”, que atua com foco na geração de crescimento e conquista de novas liberdades do empreendedor.

O “All In Club” costuma realizar dois eventos por mês para os membros se encontrarem e exercerem os pilares da comunidade, mas há casos em que alguns encontros extras podem ser agendados, como o “All In Happy Extra”, promovido em março. A reunião abordou o tema “posicionamento Executivo e sua primeira impressão” e contou com a participação de Thais Costa, referência local na Consultoria de Imagem, e de Allan Mendonça, sócio da Camisaria Mendonça (empresa paulistana que atende grandes personalidades do país), bem como um petit comité assinado pelo Chef João Batista.

Empreendedor há mais de 20 anos, com uma trajetória que já incluiu segmentos de alimentação, distribuição, entretenimento, agronegócio, tecnologia e consultoria, Gaspar iniciou a carreira entregando revistas em bancas em 2001 e produzindo festas universitárias. Foi somente após trabalhar no Polo Industrial de Manaus (PIM) por oito anos que recebeu o conselho de apostar no empreendedorismo, dando início a uma jornada exitosa.

O empreendedor chegou a sair da capital amazonense, mas decidiu voltar, a pedido da esposa, Roberta Gaspar, e encontrou um “mercado de oceano azul para o que estava direcionado a fazer”. “Voltei e abri a ‘All In Consultoria’. Daí para a frente a história chega na ‘OverAll’, fusão das consultorias ‘All In’ e ‘Overcoming’, e na fundação do ‘All In Hub’ com meus sócios, Luis Cunha, Fabricio Alva, Luiz Leal e Glauber Gomes”, pontua.

De acordo com Gaspar, a holding de gestão “All In Hub” tem o propósito de impactar a Amazônia, potencializando pessoas, negócios e empresas. Nesse cenário, além de ofertarem serviços de consultoria das empresas do grupo, fomentam o empreendedorismo por meio da produção de eventos corporativos (como o G4 Amazônia, o All In Summit, o Encontro Manauara de Marketing Digital e o Sebrae Premium) e de ações de desenvolvimento da comunidade empreendedora, como o podcast “All In Cast” e o maior mastermind de empreendedores do Norte, o “All In Club”.

“Nosso propósito é fomentar a comunidade empreendedora da nossa região com produções de eventos corporativos e criação de conteúdo relevante para o empreendedor que deseja vender mais e lucrar mais”, salienta.

