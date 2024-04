Calculadora da Reforma Tributária: consultora contábil atua com software para elaborar soluções para empresas

A Reforma Tributária trará impactos nos preços das compras, de vendas e, por consequência, afetarão as margens das empresas.

A Reforma Tributária já começou e as empresas precisam estar atentas aos impactos nas 3 alavancas: preço de compra, preços de venda e margem. A informação é do contador, José Eduardo Leal Charão, que explica que a Charão Consultoria desenvolveu um novo projeto voltado para cálculos tributários que demonstrem os impactos da Reforma Tributária nas empresas.

Um estudo realizado com mais de mil empresas utilizando os arquivos SPED, teve como conclusão de que 93% das empresas passarão a pagar mais impostos ou terão algum tipo de impacto negativo. A Reforma Tributária trará impactos nos preços das compras, de vendas e, por consequência, afetarão as margens das empresas.

Pensando nisso, a consultoria apresentada será desenvolvida através de um software chamado Calculadora da Reforma Tributária desenvolvida e certificado pela Roit.

“Esse é mesmo software que está sendo utilizado Governo e pelas Big Four (as quatro maiores empresas de auditoria do mundo) nas elaborações de estudos e junto ao nosso conhecimento da tributação atual nas empresas de Manaus e Boa Vista”, explica Charão.

Charão Consultoria

A Charão Consultoria é uma empresa familiar responsável pela Gestão de Contábil/Fiscal, Assessoria Contábil e recuperação de Crédito Tributário Federal.

Já atuou no estado do Rio Grande do Sul e há 15 anos a empresa estendeu suas participações para a Zona Franca de Manaus (ZFM) e a ALC, regiões incentivadas que exigem muito conhecimento e habilidade para atuar. Além de Manaus, a Charão Consultoria também atua nas cidades de Boa Vista (RR) e Porto Alegre (RS).

A empresa pode ser contatada por e-mail: comercial@charãoconsultoria.com.be; telefone: 92 98513-8606; em seu Instagram: @charaoconsultoria ou site da empresa.

Leia mais

Jovem aprendiz: Empresa de Manaus investe na próxima geração de trabalhadores

Evento sensibiliza empresas para integração de migrantes e refugiados venezuelanos no trabalho

Pesquisadores apresentam estudo sobre a importância da abelha sem ferrão para economia amazonense