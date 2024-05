Foragido é preso no bairro Gilberto Mestrinho em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recapturou um foragido da Justiça, na noite de sexta-feira (3), no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 22h30, os policiais militares foram acionados, via Centro de Comunicações Policiais Militares (Cecopom), após informações sobre uma ocorrência de ameaça na rua Graciliano Ramos.

No local, a equipe policial verificou o nome de um dos envolvidos e constatou um mandado de prisão em aberto. O homem foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus registra queda de 41% no número de homicídios em abril

Jair Bolsonaro recebe alta de hospital em Manaus após mal-estar

Mais de 100 mulheres participam de aula inaugural da 5ª edição do Curso de Defesa Pessoal