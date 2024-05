Mais de 100 mulheres participam de aula inaugural da 5ª edição do Curso de Defesa Pessoal

Neste sábado (4), foi realizada na Vila Olímpica de Manaus a primeira aula da 5ª edição do Curso de Defesa Pessoal. A iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) reúne mais de 100 mulheres, que recebem de forma gratuita aulas com ênfase em lutas e autodefesa.

“A determinação do governador Wilson Lima é que incentivemos a participação de mais mulheres no caminho do esporte. Este projeto não é apenas sobre aprender técnicas de luta, é sobre construir uma comunidade com mais qualidade de vida. Ao capacitar nossas mulheres com habilidades em defesa pessoal, estamos também fortalecendo sua confiança e independência”, afirmou secretário de Estado Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

A aula inaugural da 5ª edição do curso foi ministrada pela coordenadora do Formando Campeões, projeto ligado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), Waleska Castro. Neste primeiro sábado as novas alunas também realizaram dinâmicas em grupo, alongamentos físicos e aprenderam as primeiras formações em técnicas de defesa pessoal.

“O Governo do Amazonas, por meio da Sedel, promove esse curso que capacita e oferece um suporte para todas essas mulheres, para que elas tenham mais autoconfiança e aprendam aqui que o esporte é vida e saúde”, disse a coordenadora, Waleska Castro.

O curso, que está dividido em quatro módulos com aulas de diversas modalidades de luta, também desperta nas novas atletas a curiosidade em aprender mais sobre as práticas esportivas. “Nunca havia praticado nenhum esporte e a primeira aula foi excepcional. Se tudo der certo quero continuar no esporte, quem sabe um dia, me tornar uma atleta e representar o Amazonas”, comentou a assistente social, Marilaine de Oliveira.

Com turmas dividas em dois horários de 8h às 9h e 9h às 10h, além do jiu-jitsu, durante os próximos quatro sábados, as novas alunas serão capacitadas com aulas teóricas e técnicas nas modalidades de luta olímpica, esporte de contato e Mixed Martial Arts (MMA).

*Com informações da assessoria

