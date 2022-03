Mulher é morta a facadas na frente do marido, em Manaus

Manaus (AM) – Maria do Socorro Pereira dos Santos, de 45 anos, foi morta com três golpes de faca na madrugada desta quarta-feira (30). A mulher estava acompanhada do marido, quando uma outra mulher, identificada como “Vânia”, a atacou, na rua José Bento, bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus.

Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado pelo marido da vítima no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), tudo aconteceu por volta das 00h26, quando ele e Maria estavam na rua onde foi cenário do crime.

Vânia teria avistado o casal e atacado a vítima, desferiu as facadas no abdômen e no peito da mulher.

Maria do Socorro ainda recebeu socorro e foi levada ao Serviço de Pronto Atendimento da Zona Sul (SPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Logo após a violência, Vânia fugiu do local e, desde então, segue foragida. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime para saber qual a motivação do assassinato.

