Gaviões apaga publicação que cita “suposto abuso contra mulher” praticado por parintinense

São Paulo (SP) – A torcida organizada da Gaviões da Fiel publicou uma nota, na manhã desta quarta-feira (30), citando um suposto abuso contra uma mulher praticado pelo parintinense Zilkson da Silva Reis. Fato esse, conforme o comunicado, teria motivado a agressão contra o amazonense. Entretanto, a publicação foi apagada horas depois.

Zilkson da Silva é o responsável pela assinatura do desfile deste ano da Escola de Samba Gaviões da Fiel. Ele foi agredido depois de uma festa promovida na quadra da escola no último sábado (26) e foi encontrado desacordado no domingo (27).

Desde então, Zilkson, que é natural de Parintins, no interior do Amazonas, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

A nota da torcida organizada da Gaviões da Fiel alega que Zilkson teria realizado uma tentativa de abuso contra uma mulher. A suposta vítima teria gritado por socorro, fato que resultou nas agressões do carnavalesco. A mulher formalizou uma ocorrência contra o parintinense, conforme a Gaviões.

“Desde domingo (27), estamos apurando, como entidade, uma suspeita de abuso, que o até então carnavalesco, Zilkson, cometeu. Ouvimos a vítima, uma mulher, em estado de vulnerabilidade que nos relatou os momentos de constrangimento que passou. A fim de protegê-la fisicamente, psicologicamente e evitar um maior desgaste emocional, estamos prestando todo o apoio a ela, desde o momento da realização do boletim de ocorrência, até agora. Mensuramos também, por conta desse fato e para proteger a vítima, Zilkson foi agredido quando ela gritou por socorro”, escreveu a agremiação em nota.

A escola afirma que entrou em contato com a família de Zilkson para comunicar sobre o caso e levar algum parente para a capital paulista, para acompanhar a recuperação do carnavalesco.

“Por conta da situação, entramos em contato com a família do Zilkson, a fim de trazê-los para São Paulo, onde prestaremos assistência, para que possam acompanhar a recuperação dele e uma eventual investigação acerca deste fato”, diz outro trecho da nota.

A Gaviões afirma que Zilkson foi afastado dos serviços da escola. “Essa decisão se dá porque nos Gaviões da Fiel Torcida, não há espaço para situações como esta e qualquer outra forma de desrespeito com a mulher”, concluiu a agremiação, em nota divulgada por meio de redes sociais.

Nascido em Parintins, no Amazonas, Zilkson possui uma longa história na Gaviões da Fiel — tendo trabalhado na escola nos carnavais de 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 e 2017. Além do trabalho em São Paulo, o carnavalesco também assina trabalhos no Boi Garantido no Festival Folclórico.

