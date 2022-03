Parintinense está na UTI após ser agredido em São Paulo

São Paulo (SP) – O carnavalesco parintinense Zilkson Reis foi violentamente agredido em São Paulo, no último domingo (28), quando prestava serviços para a Escola de Samba Gaviões da Fiel. Zilkson também é artista da ilha tupinambarana e torcedor do boi Garantido.

Segundo os familiares, a agressão ocorreu dentro do barracão da escola de samba. O artista está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia na capital paulista, de acordo com nota enviada pela presidência do Garantido, que repudiou os atos de violência.

Ainda de acordo com a nota, o boi Garantido já está tomando providências para trazer o artista para Manaus.

“Até o momento as informações dão conta de que Zilkson está internado na Santa Casa de São Paulo e seu quadro clínico, segundo fontes, é grave”, diz um trecho da nota do boi vermelho.

Em solidariedade, a presidência do boi Caprichoso também se manifestou por meio de nota, destacando o trabalho que o artista exerceu no boi azul e branco por muitos anos.

“O Boi-Bumbá Caprichoso é defensor da cultura, do seu povo e sempre que houver violação de direitos ou violência contra qualquer pessoa que integra nossa manifestação cultural estaremos prontos para defendê-lo, cobrar atitudes e manifestar nossa revolta independente de cores”, afirma a nota.

Zilkson é um talento parintinense que em São Paulo se destaca ao longo de muitos carnavais. Atualmente é carnavalesco da Escola de Samba Gaviões da Fiel e integrante do Boi Contrário.

