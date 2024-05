Carol Braz reúne lideranças políticas no lançamento da pré-candidatura à vereadora de Manaus

Manaus (AM) – Carol Braz lançou, na noite de sábado (11), a pré-candidatura à vereadora de Manaus. O evento foi realizado no auditório do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Manaus, e contou com a presença de mais de 300 pessoas da comunidade em geral, além de políticos, como a ex-senadora Sandra Braga; Miguel Capobiango, secretário-geral do MDB no Amazonas; Jesus Alves, secretário Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf).

“É por meio da política que podemos fazer cada vez mais pela população. Na Câmara de vereadores, vamos escrever uma nova história e fazer acontecer de fato a mudança na vida da população que mais precisa de acesso à educação, saúde, assistência. Vamos caminhar juntos e promover uma política voltada para a justiça e política do bem comum”, declarou Carol Braz, pré-canditada à vereadora de Manaus.

De acordo com Sandra Braga, ex-senadora e filiada ao MDB, Carol Braz tem um grande potencial para ajudar no desenvolvimento de Manaus.

“Temos muito orgulho de receber a Carol ao nosso movimento. O MDB é um partido que já fez muito por Manaus, como o Prosamin, Projeto Cidadão, e agora você está aqui para continuar essa história. Vou acompanhar você de hoje até o dia da sua eleição”, afirmou Sandra Braga.

Segundo Jesus Alves, Secretário de Habitação e Assuntos Fundiários de Manaus, cerca de 460 mil pessoas não tem onde morar em Manaus e sobrevivem abaixo da linha da pobreza. Desse total, 46 mil são mulheres que cuidam sozinhas de seus filhos. Jesus acredita que Carol poderá contribuir para reduzir o déficit habitacional.

“Temos cerca de 108 mil candidatos cadastrados aguardando habitação. Em breve, entregaremos 4.700 novas habitações a pessoas que precisam, com recursos de emendas do senador Eduardo Braga. E Carol Braz, na Câmara de vereadores, poderá ajudar a articular esses projetos de habitação para a população que mais precisa”, destacou Jesus Alves.

A pré-candidata à vereadora, Carol Braz, agradeceu a presença de todos e afirmou que seu objetivo é dar vez e voz para a população, além de ter projetos em vários segmentos como para mães com filhos deficientes, idosos e jovens. “Eu serei uma vereadora que está cada vez mais próxima da população porque eu entendo que são os eleitores que sabem o que a cidade precisa e eu estarei à disposição para ouvir e fazer valer a voz da população”, finalizou Carol Braz.

Quem é Carol Braz

Caroline da Silva Braz (Carol Braz), natural de Manaus, é filha de Eliane Cordeiro da Silva e Rui Cleber Gomes Braz. É formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e atua como Defensora Pública no Amazonas. Foi titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas (Sejusc), escrivã da Policia Civil e juíza no Estado de Roraima, onde implantou o Juizado da Violência Doméstica contra Mulheres. *

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pré-candidato, Amom Mandel anuncia proposta de revitalizar o Centro Histórico de Manaus

Pré-candidato, Roberto Cidade defende união pela população: “Fazer Manaus avançar”