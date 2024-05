Homem morre após ser atropelado na Redenção, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado Jelsiney Fernandes, de 33 anos, morreu ao ser atropelado na manhã desta segunda-feira (13), na rua Comandante Norberto Won Gal, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima estava embriagada no momento em que tentou atravessar a via e foi atingida pelo carro. O motorista do veículo afirmou que estava trafegando na velocidade permitida, quando Jelsiney tentou atravessar a rua, e no momento, ele não conseguiu desviar.

Com a força do impacto, a vítima bateu com a cabeça na sarjeta. A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O motorista do veículo foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

