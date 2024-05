Cavalo Caramelo supera desidratação e precisa recuperar 50 kg

Canoas (RS) – O Cavalo ‘Caramelo’, que foi resgatado de cima do telhado de uma casa em Canoas, no Rio Grande do Sul, superou o quadro de desidratação, mas ainda precisar recuperar o peso que perdeu durante o período em que ficou ilhado. A estimativa do Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), onde o animal segue o tratamento, é de que ele tenha chegado ao local com 50 kg abaixo do ideal.

A rotina de cuidados veterinários de Caramelo inclui alimentação, observação e exames de sangue. Não há mais necessidade de medicamentos, como o soro antes administrado para repor os líquidos. Conforme a equipe que acompanha o animal, “todos os parâmetros estão dentro da normalidade”.

De acordo a professora Mariângela Allgayer, que atuou no socorro ao animal desde a chegada dele ao hospital veterinário, o cavalo desenvolveu pequenas lesões na pele em consequência do tempo que ficou com os movimentos restritos.

As equipes também acreditam que Caramelo era usado para puxar carroça. “Evidenciado por uma marca em sua face que expõe o excesso de tempo com arreio”, diz o boletim.

Ainda não se sabe quem é o tutor do cavalo. Algumas pessoas já apareceram no local se apresentando como proprietários, mas não há confirmação. Famosos como Giovana Ewbank e Felipe Neto se ofereceram para adotar o animal.

O resgate

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo — veterinários acompanharam toda a ação. Caramelo precisou ser sedado porque a equipe foi alertada que, para o bote não virar, o animal não poderia estar acordado durante o trajeto.

Seco, Caramelo, ainda dentro do bote, foi colocado em cima de uma carreta e, em seguida, levado ao hospital veterinário, onde recebeu medicação para repor a quantidade de líquido perdida nas horas em que ficou ilhado.

A mobilização da população e das forças de segurança comoveu o país e sintetizou a relação histórica do cavalo com o povo gaúcho. O cavalo crioulo é animal-símbolo do RS e considerado patrimônio cultural desde 2002. A relação com o animal é uma tradição que faz parte do DNA do povo gaúcho.

*Com informações do g1

