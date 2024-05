Canoas (RS) – Veterinários de Sorocaba, no interior de São Paulo, resgataram um cavalo e uma égua que estavam na escada de um prédio em Canoas, no Rio Grande do Sul, durante a tarde de quarta-feira (8). Os animais estavam ilhados no condomínio por causa das enchentes que castigam cidades gaúchas nos últimos dias.

Os dois animais, uma fêmea e seu filhote, estavam presos desde sábado (4) na escadaria do condomínio Village Toscana, no bairro de Fátima, na região sul do município gaúcho, e foram resgados, quatro dias depois, pela a equipe de Sorocaba.

Os cavalos estavam sendo alimentados pelos moradores do prédio e foram batizados de “Village” e “Toscana” em homenagem ao local. Após o resgate, os veterinários prestaram assistência médica aos animais, que estavam assustados com a situação. O grupo fez uma vaquina na internet para arrecadar ração para a dupla.

O grupo de veterinários de Sorocaba viajou para o Rio Grande do Sul na segunda-feira (6) para ajudar no resgate dos animais afetados pelas enchentes na região.

A equipe é formada por dois veterinários e três auxiliares, que têm experiência em resgate especializado de animais de grande porte em situação de emergência.

Eles têm atuando com apoio do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul a ajudaram no regate do cavalo “Caramelo”, que estava preso no telhado até a manhã desta sexta-feira (9). Pelas redes sociais, o grupo conta que tem trabalhado dia e noite para o resgate de animais e tem salvo cerca de 3 equinos por dia na região.

Cavalos que estavam ilhados em escada de prédio no RS são resgatados por veterinários pic.twitter.com/TuwYGvVIUG — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 9, 2024

*Com informações do metrópoles

