Cavalo Caramelo está estável, afirma equipe veterinária

Canoas (RS) – O cavalo Caramelo, que ficou conhecido após um resgate emocionante, segue e recuperação. Segundo o veterinário que assumiu os cuidados do animal, ele está desidratado, mas tem parâmetros clínicos estáveis.

O equino foi resgatado em cima do telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, um dos municípios mais afetados pelas chuvas e enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul há quase duas semanas.

O cavalo está no complexo veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Até o momento, ainda não se saber quem é o tutor do animal.

“Graças a Deus, ele passou bem a noite. Os parâmetros clínicos dele estão estáveis. Ele tá um pouco desidratado só ainda. A motilidade intestinal também está um pouco diminuída, mas são alterações esperadas por tudo que ele tá passando”, explicou o veterinário Henrique Cardoso, em entrevista à RBS TV, nesta sexta-feira (10).

Cuidados com o cavalo Caramelo

De acordo com o veterinário, algumas pessoas já apareceram no local se apresentando como proprietários do animal, mas não há confirmação. Famosos como Giovana Ewbank e Felipe Neto se ofereceram para adotar o animal.

O resgate do animal foi feito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo — veterinários acompanharam toda a ação. Para ser retirado do local, o equino foi sedado e colocado em um bote.

A mobilização da população e das forças de segurança comoveu o país e sintetizou a relação histórica do cavalo com o povo gaúcho. O cavalo crioulo é animal-símbolo do RS e considerado patrimônio cultural desde 2002. A relação com o animal é uma tradição que faz parte do DNA do povo gaúcho.

*Com informações do Metrópoles

