David Almeida assina ordem de serviço para reforma do campo e quadra no Nova Cidade

Manaus (AM) — O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, assinaram, na terça-feira (14), a ordem de serviço para a reforma do campo de areia e da quadra no Núcleo 16, do bairro Cidade Nova, Zona Norte. O campo de mais de sete mil metros quadrados está há 20 anos sem receber intervenção na estrutura.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal reiterou a atuação conjunta aos moradores. “Eu joguei bola neste campo e, poder vir aqui e dar a ordem de serviço para que a gente possa reformar este espaço é de uma importância muito grande. Nós temos aqui o Edson Sarmento, que é um grande ativista social desta área, do esporte e, sem dúvida alguma, recuperar áreas como esta é poder devolver o esporte de qualidade para a população”, afirma Almeida.

O gestor ambiental Jeferson Andrade, de 40 anos, mora há 36 anos nas redondezas e relata que havia feito muitas solicitações. “Esse pedido é uma demanda histórica. Nas gestões passadas, a comunidade fez diversos ofícios. Fomos muitas vezes à Seminf na antiga gestão e só era porta na cara. Finalmente, agora chegou o prefeito David Almeida e o secretário Renato Junior para olhar pelo núcleo 16”, comemorou.

A pedido dos moradores, a prefeitura irá substituir os gradis, reconstruir a calçada, refazer a instalação elétrica e hidráulica, modernizar a iluminação e reformar a área de convivência, que possui academia ao ar livre.

“Há mais de 20 anos não tinha uma reforma aqui, mas agora vai chegar realmente com a atual administração da prefeitura. Aqui, em dia de chuva, se torna uma ‘enchente’. Um lado do campo não funciona, fica tudo prejudicado. Agora estou esperançoso, porque ando por todos os cantos de Manaus e vejo a Seminf transformando”, disse Radaf Cardoso, morador e industriário, de 37 anos.

O secretário de Obras, Renato Junior, detalhou os serviços que serão realizados no campo e enfatizou uma solução estratégica para sanar os alagamentos no campo.

“Aqui nós faremos a drenagem profunda, para não ocorrer mais essa inundação. O chapéu de zinco também será completamente reformado, vamos recuperar todos os gradis e alambrados, e faremos aqui, sem sombra de dúvidas, um trabalho que dura, que se prolongará por muitos e muitos anos, para que as novas gerações possam ter um local atrativo, não somente para o esporte, mas também para as suas atrações folclóricas, turísticas, de igrejas, que fazem todos os seus eventos aqui neste espaço”, ressaltou Renato Junior.

Reformas

Em três anos de gestão, a Prefeitura de Manaus reformou nove espaços públicos. Na zona Sul, o campo da Lusitânia, no Crespo, ganhou uma repaginada, a revitalização chegou também à lagoa do Japiim. No Morro da Liberdade, as crianças aprovaram o novo formato de praça molhada.

Já na Zona Leste, o complexo esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira, conta, agora, com quadra poliesportiva e campo de areia, além de praça com quiosques. No Mutirão, o campo do Coração foi contemplado com a reforma.

*Com informações da assessoria

