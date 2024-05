David Almeida lidera pesquisa à Prefeitura de Manaus

Atual chefe do Executivo surge com 24,5%

Manaus (AM) – Em nova pesquisa de intenção de voto para à Prefeitura de Manaus, divulgada nesta quarta-feira (8), o prefeito David Almeida (Avante) permanece como mais citado pelo eleitorado com 24,5%, seguido por Amom Mandel (Cidadania), Roberto Cidade (UB) e Alberto Neto (PL), que “estacionam” na porcentagem.

Na pesquisa realizada pelo Direto ao Ponto Pesquisas, o atual chefe do Executivo surge com 24,5%, na frente do segundo colocado, Amom Mandel, que aparece com 22,8% na pesquisa estimulada, quando o nome do pré-candidato é lembrado para o entrevistado.

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB) tem 12,5% da preferência do eleitor. O parlamentar continua em terceiro lugar nas pesquisas, mesmo com o apoio do atual governador do Amazonas, Wilson Lima.

O mesmo caso ocorre com o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Alberto Neto permanece em quarto lugar e não cresce além de 12,2% na pesquisa Direto ao Ponto.

Crescendo entre o eleitorado da esquerda, o pré-candidato do presidente Lula (PT) em Manaus, Marcelo Ramos (PT) tem 6,7% das intenções de voto. O ex-deputado federal tem protagonizado confrontos nas redes sociais com Amom Mandel tem ganhado destaque nas redes sociais.

Nas duas últimas colocações, estão Wilson Barreto com 2,7% das citações e Maria do Carmo Seffair com 2,2% das intenções de voto.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, isto é, quanto o nome dos pré-candidatos não são citados para o entrevistado, o prefeito David Almeida também está na primeira colocação. Com 11,3% das intenções de voto, Almeida venceria as eleições se o pleito fosse hoje.

Em segundo lugar, Amom Mandel tem 8,5%. Em seguida, aparecem Roberto Cidade (4,5%), Alberto Neto (3,1%) e Marcelo Ramos (1,2%)

Pesquisa

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº AM-00707/2024. O Direto ao Ponto Pesquisas, inscrita no CNPJ 11.642.489/0001-11, foi a contratante e executora do estudo.

A data de coleta ocorreu de 1 a 5 de maio, com 1.000 entrevistas e margem de erro estimulada de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

