Ivete Sangalo cancela turnê ‘A Festa’ que teria show de abertura em Manaus; VÍDEO

A turnê começaria em 1 de junho em Manaus e terminaria em abril de 2025 no Rio de Janeiro.

Ivete Sangalo cancelou a turnê “A Festa”, que celebraria seus 30 anos de carreira em 30 cidades do Brasil. A decisão, divulgada na manhã desta quarta-feira (15) em um pronunciamento nas redes sociais, foi tomada porque a produtora responsável não conseguiu garantir as condições necessárias para os shows, segundo a cantora.

A turnê começaria em 1 de junho em Manaus e terminaria em abril de 2025 no Rio de Janeiro. A produção de Ivete destacou a importância da transparência e responsabilidade na decisão.

A cantora usou as redes sociais par desabafar, em suas histórias no Instagram a baiana apareceu bastante triste com a situação afirmando que em algum outro momento a turnê vai acontecer porém que agora é momento de pensar e dar um passo atrás.

🚨 Ivete Sangalo disse, em uma série de stories no Instagram, estar “consternada” com cancelamento da turnê “A Festa” e garante que produtora responsável não estava dando conta das demandas necessárias. pic.twitter.com/ph8KseanLa — PAPELPOP (@papelpop) May 15, 2024

No comunicado publicado em suas redes sociais a cantora garante a devolução do dinheiro de quem já comprou os ingressos.

“Todos aqueles que adquiriram ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão”, diz a nota.

As datas da turnê “A Festa” começariam em junho de 2024 e iria até abril de 2025.



01 de Junho – Manaus

29 de Junho – Belém

06 de Julho – Palmas

13 de Julho – Brasília

20 de Julho – Goiânia

27 de Julho – Barreiras

03 de Agosto – Aracaju

10 de Agosto – Maceió

17 de Agosto – João Pessoa

24 de Agosto – Recife

31 de Agosto – Natal

07 de Setembro – São Luís

14 de Setembro – Teresina

21 de Setembro – Juazeiro do Norte

28 de Setembro – Vitória

12 de Outubro – Salvador

19 de Outubro – Juiz de Fora

26 de Outubro – Presidente Prudente

02 de Novembro – São José do Rio Preto

09 de Novembro – Londrina

16 de Novembro – Porto Alegre

23 de Novembro – Curitiba

30 de Novembro – Jundiaí

07 de Dezembro – Ribeirão Preto

14 de Dezembro – Belo Horizonte

21 de Dezembro – São Paulo

01 de Fevereiro de 2025

29 de Março de 2025

05 de Abril de 2025

12 de Abril de 2025

Leia mais

Durante show, Ivete Sangalo pede beijo entre Matteus e Isabelle

Ludmilla fala sobre acusação de intolerância religiosa: ‘não achei que iriam tão longe’

Com Isabelle do BBB24, Ivete Sangalo faz live para falar sobre show em Manaus