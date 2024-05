Ludmilla é detonada por entregador por atitude arrogante; VÍDEO

Ludmilla se envolveu em uma polêmica após um entregador afirmar que ela foi arrogante ao não pegar uma encomenda pessoalmente. O vídeo do rapaz viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais. Veja vídeo abaixo.

Alguns criticaram a atitude da cantora, enquanto outros a defenderam, dizendo que ela tem direito de pedir para a empregada pegar o pedido.

“Cralho, é fda, hein família. O pai tá aqui em Alphaville pra fazer entrega pra Bruna, mulher da Ludmilla. Cheguei ali, a Ludmilla desceu do carro, olhou pra cara do entregador, do humilde entregador, ao invés de pegar a p*rra do pedido, ela e os amiguinhos entraram, foram lá dentro de casa chamar a empregada pra vir me atender”, desabafou.

Entregador relata que foi na casa da cantora Ludmilla fazer uma entrega para Brunna Gonçalves e que a artista, ao chegar de carro com amigos, optou por chamar a empregada para receber a entrega, em vez de pegá-la pessoalmente. pic.twitter.com/IVqg68Abmb — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 15, 2024

Leia mais

Ivete Sangalo cancela turnê ‘A Festa’ que teria show de abertura em Manaus; VÍDEO

Ludmilla e Brunna Gonçalves iniciam processo de gravidez

Baby do Brasil diz que foi ‘abduzida’ e fala de polêmica com Ivete Sangalo durante carnaval