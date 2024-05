Novas unidades de saúde ampliará cobertura da atenção primária, diz David Almeida

Manaus (AM) — O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou, na quinta-feira (16), avanços da gestão. Almeida destacou o aumento da cobertura da rede de saúde básica do município, após a entrega de novas unidades de saúde de grande porte e reformas.

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está realizando reforma e construção de novas Unidades de Saúde da Família (USF), auxiliando na ampliação da cobertura da atenção primária na capital, que saltou de 42% em 2021, para 84% até maio de 2024.

Cinco unidades de porte 4 já foram entregues pela atual gestão, com estruturas de 1.200 metros quadrados, que ampliam a capacidade de atendimento ofertado à população. Conforme o prefeito, mais cinco unidades desse tipo ainda serão inauguradas neste ano.

“Entreguei a quinta e ainda tenho mais cinco para entregar. Para que se tenha uma ideia, quando eu assumi a prefeitura tínhamos 42% da área da cidade de Manaus com cobertura de saúde na atenção primária, hoje, eu chego a 84%, e quando eu entregar essas novas UBSs que estamos construindo e as que estamos reformando, vamos ter em torno de 88% a 90% de toda a cidade com cobertura”, afirmou o prefeito.

O prefeito ressalta que a atenção primária é atribuição da administração municipal, na divisão de responsabilidades dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), ele ainda citou que nessa área, a capital possui destaque ao nível nacional, como líder do Previne Brasil, ranking do Ministério da Saúde que mede a capacidade de atendimento de saúde das capitais.

Asfalta Manaus

Já a nova fase do programa “Asfalta Manaus”, segundo o prefeito, tem como meta a pavimentação de mais 2,3 mil ruas da cidade, iniciando por bairros das zonas Norte e Oeste. Ele ainda citou o investimento de R$ 1,1 bilhão previsto para a área habitacional e a construção do bairro planejado Nova Manaus.

Os investimentos na Guarda Municipal foram destacados pelo prefeito, pois a guarnição recebe uma reestruturação nunca vista em 74 anos de existência, com novos armamentos, viaturas, fardamento, munições e novos agentes aprovados por meio de concurso público realizado neste ano.

Todo esse investimento vai permitir que a Guarda Municipal de Manaus auxilie o sistema de segurança pública do Estado na garantia da tranquilidade em parques, praças, terminais de ônibus e outras estruturas da administração municipal.

