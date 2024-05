Tecnologias educacionais reforçam ensino de mais de 90 mil alunos da rede de Manaus

Manaus (AM) – Mais de 90 mil alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), indígenas e Especiais, em toda a rede municipal de ensino, estão tendo acesso a atividades didáticas com a utilização de recursos digitais. Isso foi possível a partir da implantação de 236 Centros de Tecnologias Educacionais (CTE), gerenciados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), que devem ser ampliados para 241 no segundo semestre deste ano.

Os CTEs, implementados em 2021, são espaços formais de aprendizagem, compostos por aplicativos educacionais conectados à internet. A finalidade deles é promover um ambiente adequado à realização de oficinas e atividades socioeducativas para alunos e educadores, buscando a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

“Nenhum gestor, na atualidade, pode dissociar a educação dos avanços tecnológicos. Eles são fundamentais no processo educacional. Nossa proposta é preparar os alunos da rede municipal de educação para que concorram, em igualdade de condições, com os estudantes da rede particular, às oportunidades de acesso em exames, concursos e, futuramente, ao mercado de trabalho. Para isso, estamos criando as condições permitindo que, desde as séries iniciais, eles tenham contato com os recursos digitais”, destaca o prefeito.

Mudança para a modernidade

As atividades desenvolvidas nos CTEs começam pela seleção e preparação do professor que vai coordenar as atividades no espaço – o coordenador de Tecnologias Aplicadas à Educação (Ctae). Esse processo é realizado pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), por meio da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) da Semed. Com a implantação dos CTEs, houve a substituição dos antigos 219 Telecentros em 2020, oriundos das administrações anteriores, com poucas máquinas, além de obsoletas.

Na escola, o coordenador apresenta os recursos dos CTEs, faz o agendamento das turmas que irão frequentar, auxilia o professor e os estudantes no uso dos recursos e propõe projetos de aprendizagens. Esse trabalho visa o desenvolvimento integral do ser humano, por meio do uso consciente dos recursos digitais.

Além disso, possibilita a interação entre esses recursos, as metodologias ativas e aprendizagem dos estudantes, de acordo com o currículo municipal, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o desenvolvimento de habilidades requisitadas nas avaliações externas.

Resultado positivo

Estudos indicam que o uso adequado de recursos digitais contribui para a melhora do desempenho acadêmico dos alunos. Eles se sentem mais motivados, além de interagirem com recursos que antes não possuíam na quantidade e possibilidade que se encontram hoje.

As mudanças foram significativas para os resultados educacionais da secretaria, pois os CTEs funcionam como espaços potencializadores de aquisição, construção e recuperação da aprendizagem. As turmas de estudantes que frequentam os centros, entram em contato com atividades digitais, sendo integradas aos objetos de conhecimentos previstos no Currículo Municipal, bem como, desenvolvem as habilidades necessárias para apoio nas avaliações externas, principalmente a prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o que impactou de maneira positiva no sucesso dos resultados alcançados pela secretaria no último Saeb.

Aprendizado

Carlos Fabrício, aluno do 5º ano da escola municipal Maria Rufina de Almeida, bairro Alvorada, Zona Oeste, garante que aprendeu muito ao usar o espaço do CTE como reforço para suas atividades em sala de aula.

“Eu acho muito legal, porque eu vim de outra escola e quando cheguei aqui em uma escola municipal, vi que tinha computadores e tablets e comecei a me interessar pelos projetos. Daí comecei a participar criando robôs e tudo mais. A gente ficou em segundo lugar na Exposição de Ciências, Robótica, Educação Ambiental, Tecnologia e Inovação (Expocreati) da Semed. Aqui, a gente consegue aprender na base da diversão”, concluiu Carlos Fabrício.

Outro estudante que usufruiu muito dos recursos utilizados no CTE, foi o aluno do 9º ano, Eliseu Sales, da escola municipal Ana Sena Rodrigues, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte. Para ele, é algo que jamais vai esquecer, porque foi uma chance que aproveitou e teve bons resultados em seu aprendizado.

“Eu estou gostando muito desse projeto, que vem me ajudando, por meio do acesso tecnológico que disponibiliza para mim e os alunos, como por exemplo, a plataforma Super Ensino, por meio da computação e dos tablets. Isso vem me ajudando dentro da sala de aula, e até fora, como o prêmio da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), que recebi duas menções honrosas consecutivas”, concluiu.

Leia mais

Instituto de Computação da Ufam abre edital para mestrado e doutorado em Informática

Wilson Lima apresenta mercado de crédito de carbono do AM em agendas com Banco Mundial

Brasileiros encaram tecnologia como aliada no trabalho, mostra pesquisa