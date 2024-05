Ministro do Turismo confirma ida ao Festival Folclórico de Parintins

Em debate na Câmara com deputado Saullo Vianna, Celso Sabino afirma que anunciará em breve patrocínio histórico do Ministério à festa

Ao participar de reunião na Comissão de Esporte e Turismo da Câmara dos Deputados (CETUR), em que apresentou o planejamento de ações de sua pasta, o ministro do Turismo, Celso Sabino, se derramou em elogios ao Festival Folclórico de Parintins.

“Ao cumprimentar o deputado Saullo, quero falar um pouco sobre esse grande festival que é, sem dúvida nenhuma, o maior festival do Brasil e, muito provavelmente, um dos maiores festivais do planeta”, disse no início de sua exposição aos parlamentares.

Ao perguntar aos presentes quem já havia visto o Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí e presenciado uma apresentação do Circo de Soleil – companhia canadense que realiza espetáculos que misturam várias manifestações artísticas, Sabino emendou mais elogios.

“Quem já foi ao Festival de Parintins sabe que a apresentação do Caprichoso e do Garantido é a Marquês de Sapucaí somada ao Circo de Soleil. É um espetáculo belíssimo, de luz e cor, de música, animação, malabarismo…É uma energia que vocês vão achar que estou exagerando. Só indo pessoalmente pra ver”, afirmou o ministro.

Ministro confirma ida a Parintins

Após os elogios rasgados ao evento, o ministro do Turismo confirmou que estará em Parintins nos três dias de festival. “Neste ano, nos dias 28, 29 e 30 de junho nós vamos estar lá, presencialmente, com o Ministério do Turismo, com membros desta Comissão de Turismo, atendendo a uma solicitação da bancada federal do Amazonas”.

Fruto de reuniões com o deputado federal Saullo Vianna (União-AM), que articulou uma série de reuniões com órgãos do governo federal em busca de um patrocínio mais expressivo para a festa deste ano, Celso Sabino disse que o apoio ao Festival de Parintins será histórico.

“Dado a importância que tem este festival, o turismo e o retorno econômico e geração de empregos, por determinação do presidente Lula, acredito que, pela primeira vez na história, o Ministério do Turismo vai estar participando com uma quantia tão elevada de apoio ao festival”, revelou o ministro.

Já Saullo Vianna – que levou Celso Sabino ao festival em 2023 e com quem compôs uma toada para o Boi Caprichoso, retribuiu os elogios reconhecendo ao trabalho do ministro do Turismo.

“Quero agradecer, ministro, os avanços conseguidos para o Amazonas, e muito em breve vamos fazer um anúncio importante para a minha cidade de Parintins. Isso porque já estamos há alguns meses trabalhando para que possamos fortalecer o turismo no Amazonas através do festival de Parintins”, adiantou Saullo, que reafirmou o convite a todos para que conheçam o Festival Folclórico de Parintins.

