Escola de Samba Aparecida abre inscrições gratuitas para Oficina de Ritmos em Manaus

Manaus (AM) – A cidade de Manaus, berço da vibrante Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, está oferecendo uma oportunidade imperdível para os amantes da música e da cultura. As inscrições estão abertas para a aguardada Oficina de Ritmos e Percussão, uma celebração da diversidade musical e cultural da Amazônia. Com a Aula Inaugural marcada para o próximo dia 18 de maio, os participantes terão a oportunidade de mergulhar na diversidade musical da Amazônia sob a orientação do Mestre Lucas e da renomada Bateria Universidade do Ritmo.

Totalmente gratuita, a oficina proporcionará aos participantes uma jornada de dois meses repleta de aprendizado e experiências únicas. Desde os ritmos tradicionais amazônicos até a expressão artística através da percussão, os temas abordados prometem ser inovadores e inspiradores, refletindo a rica diversidade cultural da região.

Financiado pelo edital 03/2023 da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), através da Lei Paulo Gustavo, e realizado em parceria com o Conec (Conselho Estadual de Cultura), o Ministério da Cultura e o Governo Federal, o projeto tem como objetivo promover a inclusão, a diversidade e o respeito através da música e da arte.

Além disso, os participantes da Oficina de Ritmos e Percussão da Aparecida terão a oportunidade de receber um certificado de participação, reconhecendo seu comprometimento e dedicação ao longo do curso.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial da Escola de Samba Aparecida. Não perca esta oportunidade única de mergulhar na rica cultura musical da Amazônia.

Para mais informações e inscrições, acesse: [https://www.gresmiaparecida.com.br/oficina/]

*Com informações da assessoria

