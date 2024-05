‘Pocket Mall’: Modelo de negócios atrai empreendedores em Manaus

Manaus (AM) — O Brasil testemunha um aumento no número de pessoas que buscam no empreendedorismo novas oportunidades para gerar renda. Em Manaus, iniciativas de grande porte têm atraído empreendedores e microempreendedores para centros comerciais, incentivando os setores de roupas, calçados, alimentação e saúde.

Um dos modelos de negócio que tem dado certo é o “Pocket Mall”. O projeto do Shopping Grande Circular conta com 31 espaços físicos em uma área de 317,82m². Localizado no Piso L2, o andar abriga microempreendedores de diversos segmentos em um dos pontos de grande fluxo de consumidores.

Já o “Pocket Food” conta com sete espaços, em uma área de 115,86m². Posicionado na praça de alimentação do shopping — ao lado de grandes franquias, como a Spoleto, Subway e Bobs, segue a mesma ideia, entretanto direcionado ao setor alimentício.

História de sucesso

Uma das empreendedoras do “Pocket Mall” é a Luana Moura de Oliveira, proprietária da loja “Luh Modas”. Locada desde a inauguração do espaço em 2020, o empreendimento tem uma longa história. Para ela, é a realização de um sonho, pois quando iniciou a loja trabalhava somente de forma virtual, e vendendo de porta em porta pegando Sol e chuva, juntamente com o seu esposo.

“No momento em que soubemos da oportunidade que o Shopping Grande Circular estava proporcionando para pequenos empreendedores, por meio, do Pocket Mall, decidimos um espaço com o intuito de expandir ainda mais a nossa marca. Após muito esforço conseguimos ampliar o nosso público com toda a visibilidade e vantagens que o shopping proporciona. Esse projeto tem sido um degrau para grandes conquistas e seguimos”, afirma Luana.

+ Saúde

A área da saúde também foi contemplada com a inauguração do espaço médico “+Saúde”. O projeto visa atender tanto à comunidade, oferecendo serviços de saúde mais acessíveis, quanto às empresas que procuram locais com alto fluxo de pessoas.

Construído no último andar do shopping, possui 290,94m² com 27 salas para uso. Ao redor de uma arquitetura que transpira modernidade e sofisticação, os pacientes já contam com diversos tipos de serviços, entre eles: fisioterapia, fonoterapia, exames de sangue, clínico geral, entre outras especialidades já disponíveis.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, esses projetos são uma solução para os desafios enfrentados pelos microempreendedores na busca por espaços comerciais em shopping centers. Dedicamos áreas exclusivas para abrigar uma variedade de pequenos negócios, desde moda e acessórios até artesanato e serviços especializados.

“Os aluguéis e as taxas de ocupação são mais acessíveis, proporcionando uma oportunidade para os empresários iniciantes e de menor porte estabelecerem-se em um ambiente de alto tráfego de clientes diário”, afirma Júlio.

*Com informações da assessoria

