Deputado fortalece rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Parintins no AM

Deputado estadual João Luiz (Republicanos) esteve no município de Parintins para dialogar com lideranças

O presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos) esteve nesta sexta-feira (17), no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) para dialogar com lideranças, além de policiais civis e militares para fortalecer a proteção do público infantojuvenil na Ilha Tupinambarana.

“Estamos deixando a nossa comissão à disposição da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da Polícia Civil e Polícia Militar, além da sociedade parintinense para qualquer assunto voltado à exploração de crianças e adolescentes. Disponibilizamos os números da comissão e toda a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes para defesa de nossos meninos meninas”, disse o deputado João Luiz.

Trabalho

Ao longo dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz, pontua que tem trabalhado com emendas parlamentares, requerimentos, indicativos, campanhas, projetos e leis na proteção do público infantojuvenil amazonense.

João Luiz também tem realizado Sessões Especiais e Reuniões Técnicas na Assembleia Legislativa para o fortalecimento da Rede de Proteção ao público infantojuvenil no Amazonas.

‘Ei, Te Orienta!

O parlamentar ressalta que a campanha ‘Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças, Não é Cultura. É crime!, de autoria dele já alcançou com palestras e ações mais de 27,1 mil pessoas na capital e interior do estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Campanha de vacinação contra Poliomielite inicia no dia 27 de maio no AM

Festival Olhar do Norte prorroga inscrições para obras cinematográficas até 31 de maio

IEL Amazonas abre vagas para estágio com ‘salários’ de até R$ 1,8 mil