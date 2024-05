Campanha de vacinação contra Poliomielite inicia no dia 27 de maio no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), anuncia, nesta sexta-feira (17), a realização da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, a paralisia infantil, que acontecerá no período de 27 de maio a 14 de junho no Amazonas.

O dia “D” de divulgação e mobilização nacional está agendado para o dia 8 de junho. O objetivo principal é conter o risco de reintrodução do poliovírus, mantendo o país livre da doença e empreendendo esforços para a erradicação dessa enfermidade. A operacionalização da vacinação será coordenada pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Para a campanha de 2024, a população-alvo inclui crianças menores de 5 anos, sendo que as crianças menores de 1 ano serão vacinadas com a vacina inativada poliomielite (VIP) e as crianças de 1 a 4 anos receberão a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham completado o esquema primário com VIP.

O Amazonas tem mostrado um progresso consistente na cobertura vacinal contra a poliomielite nos últimos anos, com taxas variando entre 76,24% em 2016 e atingindo 82,83% em 2023. Em relação à campanha, a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou a importância da iniciativa para ampliar as coberturas vacinais contra a poliomielite.

“Esta é uma oportunidade importante para proteger nossas crianças. Temos um histórico de coberturas vacinais que precisam ser ainda mais fortalecidas. Com a campanha, visamos ampliar essas coberturas e aumentar a proteção contra a poliomielite”, enfatiza a diretora Tatyana.

A gerente de imunização da FVS-RCP, Angela Desirée, acrescenta que a mobilização das secretarias municipais de saúde e das populações municipais são estratégicas para o desempenho das campanhas. “É preciso enfatizar a importância e os benefícios da vacinação por meio de educadores, profissionais de saúde, da população e da sociedade civil, assim como influenciar na captação do grupo-alvo da ação”, disse.

Poliomielite

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos através do contato direto com fezes e secreções. Os sintomas incluem febre, mal-estar, dores no corpo, vômitos, diarreia e, em casos graves, paralisias musculares, principalmente, nos membros inferiores. Não há cura para a poliomielite, tornando a vacinação a única forma eficaz de prevenção.

Estratégias de vacinação

Ainda nas estratégias de imunização do Amazonas, a FVS-RCP realiza, na terça-feira (21/05), treinamento para a inclusão da vacina Monovalente XBB 1.5 Spike Vax, da fabricante Moderna, como estratégia de vacinação contra a covid-19.

*Com informações da assessoria.

