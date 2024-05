Flamengo multa Gabigol e diretoria retira camisa 10 do atleta após foto com camisa do Corinthians

Assessoria de Gabigol afirmou que foto do jogador com camisa do Corinthians não era verdadeira

Rio de Janeiro (RJ) – Gabigol não vestirá mais a camisa 10 do Flamengo. Nesta sexta-feira (17), em nota oficial, o Rubro-Negro informou que, após reunião do jogador com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais dirigentes do departamento, o atacante foi multado e não usará mais o número de Zico após ser flagrado vestindo uma camisa do Corinthians.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração”, diz a nota oficial.

Flagra aconteceu na quinta-feira (16), durante folga do elenco. Foto: Reprodução

Na noite de quinta-feira (16), a assessoria do atleta afirmou que a foto de Gabigol com a camisa do Corinthians não era verdadeira.

Leia mais

Gabigol causa polêmica ao aparecer com camisa do Corinthians e vai se explicar no Flamengo

Amazonas FC: ação judicial impede corte de energia na Arena da Amazônia antes de jogos contra Paysandu e Flamengo

Amazonas começa a vender ingressos físicos para jogo contra o Flamengo, em Manaus