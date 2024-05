Gabigol causa polêmica ao aparecer com camisa do Corinthians e vai se explicar no Flamengo

O jogador de 27 anos estava em casa na Barra da Tijuca quando foi flagrado com a camisa do timão, a assessoria do atleta afirma que a imagem foi manipulada

Uma foto do atacante Gabigol, do Flamengo, com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais e causou polêmica entre os torcedores rubro-negros. O registro teria sido feito na casa do atleta, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas a assessoria do jogador, negou a veracidade afirmando que se trata de uma montagem.

Na foto, Gabigol aparece usando a nova camisa preta do Corinthians. Além disso, o atacante de 27 anos aparece sentado em uma mesa com um copo de cerveja.

O flagra foi capaz de mexer com o cenário do futebol pois os torcedores dos dois maiores clubes do país movimentaram as redes sociais.

Gabigol com camisa do Corinthians caiu como uma bomba para os dirigentes do Flamengo. Clube paulista aproveitou para fazer merchan da nova camisa em perfil de vendas do clube.

Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a diretoria do Flamengo já decidiu que vai punir Gabigol após o ocorrido. Por um lado, a assessoria do atacante negou a veracidade da imagem, mas confirmou que aconteceu uma comemoração na casa do jogador.

No local, inclusive, outros funcionários do Clube da Gávea estavam presentes. Uma reunião com o jogador e dirigentes do clube deve acontecer na tarde desta sexta-feira no Ninho do Urubu.

🚨| O quê relataram ao @venecasagrande foi que o Gabigol PEDIU a camisa do Corinthians. Por isso, ele ganhou a camisa no jogo do sábado passado.



O quê relataram ao @venecasagrande foi que o Gabigol PEDIU a camisa do Corinthians. Por isso, ele ganhou a camisa no jogo do sábado passado.

A diretoria do Flamengo já tem a confirmação que isso aconteceu e definiu que vai punir o atacante.

O futuro de Gabigol no Flamengo está incerto devido à falta de renovação contratual. Aos 27 anos, ele pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir de julho, quando estará livre.

O jogador, que tinha acordo verbal de renovação até 2028, pode retornar à pauta do clube paulista nos próximos dias, anteriormente o Corinthians ja havia manifestado interesse no jogador mas as negociações não evoluíram será que agora é um sinal?

