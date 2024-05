Homem é preso e adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas no AM

Maués (AM) – Frank Luis Michiles de Souza, de 26 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (16), em posse de drogas, dinheiro e um revólver no município de Maués, interior do Amazonas. Na mesma ocasião, um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com o delegado Roab Rocha, da 48º DIP de Maués, foi verificado que Frank Luis tinha um mandado de prisão temporária por um homicídio, ocorrido no dia 10 de fevereiro deste ano, de Jonas Ferreira Costa. Na data de ontem, as equipes policiais saíram em diligência para cumprir a ordem judicial.

“Quando chegamos na residência do autor, encontramos ele com drogas do tipo maconha, skunk, oxi e cocaína; uma balança de precisão; R$ 2.180 em espécie proveniente do tráfico; e um revólver calibre 38, que teria sido usado para matar Jonas”, disse.

Conforme o delegado, na casa de Frank também estava o adolescente, que foi apreendido em posse de drogas que eram do homem.

Procedimentos

Frank Luis Michiles de Souza responderá por homicídio, tráfico de drogas e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação ao tráfico.

*Com informações da assessoria

