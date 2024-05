Reinauguração de restaurante do programa Prato Cheio fortalece segurança alimentar em Parintins

Manaus (AM) — Em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima reinaugurou o restaurante do programa Prato Cheio. A unidade foi ampliada e irá ofertar 400 refeições por dia ao valor de R$ 1 as pessoas em vulnerabilidade. Ainda na sexta-feira (17), o governador entregou créditos a empreendedores e benefícios aos setores primário e social, além de inaugurar uma gerência para atendimentos de saúde na região do Baixo Amazonas.

Segundo o governador, a determinação é continuar intensificando a presença do Governo do Estado no interior com entregas e ações que levem, principalmente, oportunidades de emprego e renda, serviços públicos e melhores condições e qualidade de vida da população que mais precisa.

“Estamos entregando em novo endereço nosso restaurante popular Prato Cheio, aqui em Parintins, e essa é uma das ações prioritárias do nosso governo porque atende aquelas famílias em condição de vulnerabilidade social. Além disso, a gente tem uma série de outras entregas ainda para a área social, entregamos ainda o Crédito Rosa e entregas ao setor primário”, destacou o governador Wilson Lima.

Estiveram acompanhando as agendas com o governador, a primeira-dama do estado Taiana Lima; vereadores de Parintins, como Brena Dianná, Márcia Baranda, Massilon Cursino e Babá Tupinambá, além dos deputados estaduais João Luiz e Mário César Filho e secretários de Estado.

Prato Cheio

Sob gestão da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a nova unidade do Prato Cheio, que recebeu o nome de Enéas Gonçalves, fica no bairro Itaúna II. A mudança visa dar mais comodidade aos clientes que frequentam a unidade, entregue em 2022 e que já serviu aproximadamente 185 mil refeições. Ao todo, as 44 unidades na capital e interior já serviram mais de 12 milhões de refeições, desde o início da gestão Wilson Lima.

“O Prato Cheio representou na minha vida muitas coisas boas. Agradeço muito ao governador por colocar no bairro da União, onde começou, agora veio aqui para o Paulo Correia, e tudo que tenho hoje é agradecer, porque muita gente realmente precisava, então veio beneficiar muitas famílias”, disse a dona de casa Claudia da Costa, 43, mãe de cinco filhos, atualmente desempregada.

Créditos

Por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o governador concedeu incentivos a empreendedores e produtores rurais do município. Somente com o Crédito Rosa, parceria entre Afeam e Seas para beneficiar mulheres empreendedoras, já são 361 contempladas para alavancar micro e pequenos negócios como salão de beleza, venda de roupas, comércio e estivas em geral. O valor de investimento, somente em Parintins, é de R$ 2,1 milhões.

“Isso me ajudou bastante porque com esse microcrédito eu vou poder abrir aqui pra poder fazer maior”, disse a costureira Merian de Sá Miranda, 60. “Veio em boa hora. Ajuda bastante. Vai ajudar no crescimento. Porque se uma pessoa tem um pequeno [negócio] poderá fazer maior com esse crédito”, completou.

Já por meio do Programa Crédito Solidário, parceria da Afeam e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Wilson Lima disponibilizou financiamento de R$ 600 mil para empreendedores autônomos de Parintins. Cada empreendedor recebe valores de até R$ 3 mil para alavancar os negócios com prazo de pagamento em até 36 meses, contando com três meses de carência. Os encargos financeiros são de 0,5% ao ano.

Para impulsionar o agronegócio, com especial atenção ao setor da pesca, 18 produtores das comunidades de Mocambo e Caburi foram beneficiados com recursos de R$ 355 mil para modernização da infraestrutura, equipamentos de pesca e implementação de práticas sustentáveis. As operações também foram realizadas pela Afeam com apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (Idam).

Como parte do apoio aos empreendedores locais afetados pela histórica seca de 2023, o governador concedeu ainda o perdão parcial ou total de débitos de créditos concedidos pela Afeam. Na ação, 104 produtores rurais de Parintins receberam o benefício, totalizando mais de R$ 629 mil. As operações também tiveram aval técnico do Idam para o direito ao benefício.

Além disso, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), foram entregues cheques do programa Empreender no Envelhecer, que oferece linhas de crédito para pessoas a partir de 45 anos investirem no seu negócio.

Setor primário

Por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), o governador entregou duas toneladas de alimentos adquiridos de três produtores rurais pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, e que serão destinados a famílias em vulnerabilidade na região. Em abril, a Sepror entregou ao município 1,8 mil mudas de café e citros e cinco toneladas de alimentos adquiridos pelo PAA.

Por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), o governador realizou assinaturas de contratos dos Programas de Assistência familiar (PAF), beneficiando 25 produtores rurais que fornecerão 3 mil quilos de polpas de frutas à agroindústria para posterior doação a famílias em vulnerabilidade; e de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove) para Escolas da Floresta, beneficiando 89 moveleiros diretamente.

Por meio do Idam, o governador entregou 297 documentos indispensáveis para o exercício de atividades ligadas ao setor primário. Foram entregues aos produtores rurais 146 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), 137 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 14 Cadastros Ambientais Rurais (CAR).

