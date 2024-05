Wilson Lima fortalece segurança alimentar e sistema de saúde em Parintins

Governador do Amazonas teve agenda no município de Parintins, nesta sexta-feira (17)

Parintins (AM) — O governador do Amazonas, Wilson Lima, reinaugurou, nesta sexta-feira (17), a nova estrutura do Restaurante Prato Cheio Enéas Gonçalves, em Parintins, no interior do estado. Na mesma oportunidade, a autoridade estadual implantou a Gerência Estadual de Saúde do Baixo Amazonas no município.

Para fortalecer a segurança alimentar da Ilha Tupinambarana, as ações do programa Prato Cheio foram ampliadas, uma vez que o restaurante foi mudado para um local maior, na Rua 4 do Itaúna 2, chegando a mais beneficiados.

Durante a inauguração do novo espaço, Lima destacou as virtudes de Enéas Gonçalves como radialista, político e homem do povo. Os filhos do homenageado, Vanessa Gonçalves e Glauber Gonçalves, estiveram ao lado do governador na reinauguração, assim como outros convidados e população.

“Sou suspeito para falar do Enéas. Eu sou do rádio também. A gente sabe da contribuição que ele deu no rádio como o veículo de comunicação e também o papel social que ele fazia. A gente sabe o quanto ele era apaixonado por isso. Isso me emociona muito. Vejo o Glauber aqui seguindo o mesmo caminho e fico feliz em participar desse momento, sendo governador do Estado do Amazonas. Sendo o governador que está trazendo o Restaurante Popular Prato Cheio para cá”, destacou.

Gerência Estadual de Saúde

Outro setor que foi assistido pelo governo estadual foi a saúde. Nesta sexta, o Governo do Amazonas também implantou a Gerência Estadual de Saúde do Baixo Amazonas, no município de Parintins. A iniciativa, modelo a ser seguido nas demais calhas, faz parte do Programa Saúde Amazonas e o objetivo é descentralizar e agilizar as ações administrativas com equipe local para coordenação, planejamento e monitoramento voltado à assistência e vigilância, em cada região.

A secretária de Estado da Saúde, Nayara Maksoud, explica que a nova formatação permitirá levar as ações de saúde para mais próximo da população do interior. A nova configuração foi desenhada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A Gerência será composta por profissionais da saúde, dentre eles, três enfermeiros, um médico, dois servidores administrativos e dois profissionais da FVS-RCP. A unidade foi implantada no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) de Parintins.

De acordo com Nayara Maksoud, a Gerência do Baixo Amazonas é a primeira a ser implantada e consiste em um movimento inovador na saúde do Estado. “Até o final do ano, estaremos implantando, também, a Gerência do Alto Solimões. Essa é uma orientação do governador Wilson Lima, com a intenção de potencializar a saúde nos municípios”, afirmou. Segundo ela, a Gerência do Baixo Amazonas conta com uma estrutura de monitoramento dos principais indicadores da região, contribuindo assim para as tomadas de decisão.

Conforme a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, na Gerência funcionará uma sala de situação em saúde, onde serão monitorados doenças e agravos, para produção de informe epidemiológico. “Essas informações vão subsidiar estratégias para promoção, prevenção e contenção de possíveis surtos e epidemias na área do Baixo Amazonas”, informou.

*Com informações da assessoria

