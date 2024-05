David Almeida define data para lançamento de pré-candidatura à reeleição

Manaus (AM) – Com a maior bancada na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Avante Amazonas realizou, na sexta-feira (17), a cerimônia de posse do novo diretório municipal, que terá o vice-governador do Estado, Dr. Tadeu de Souza, como presidente da executiva municipal Manaus. Durante o evento, foi anunciado que o lançamento oficial da pré-campanha do prefeito de Manaus, David Almeida, acontecerá no dia 29, no Morro da Liberdade, zona Sul da capital.

Para o presidente estadual do Avante, o prefeito de Manaus, David Almeida, o evento marca uma nova página na história do partido e enfatiza o compromisso da sigla com a qualidade nas suas decisões.

“Estamos em um ano eleitoral e ter esse diretório experiente e com vontade é fundamental para que possamos seguir transformando a cidade de Manaus e auxiliando os nossos representantes. Temos uma equipe forte que lutará pelas vagas no legislativo e vamos lançar a nossa pré-candidatura no próximo dia 29/5. A gestão é exitosa e apresentamos números que comprovam isso. Assim, temos a confiança de que a população, que já confiou no Avante em 2020, irá novamente abraçar o partido neste pleito”, afirmou Almeida.

O novo diretório terá como vice-presidente municipal, Sandro Diz; secretário-geral, Walfran Torre; primeiro-secretário, o vereador Eduardo Alfaia; e tesoureiro, Cleuson Lima.

De acordo com o vice-governador Tadeu de Souza, a nova equipe está preparada e já planejando os passos que serão tomados visando o sucesso nas eleições deste ano.

“Vemos o prefeito David Almeida muito imbuído e muito dedicado com a gestão da cidade de Manaus, e a partir do dia 29, com o lançamento da pré-candidatura, todas essas ações vão passar a ser coordenadas pelo diretório municipal. Vamos fazer todo planejamento em execução, trabalhando a pré-campanha e, a partir do lançamento das candidaturas, no dia 4 de agosto, trabalhando o início da propaganda eleitoral, que é o dia 15 de agosto. Todo esse processo é importante e fundamental para que possamos ter uma campanha clara e preparada para os desafios que vamos enfrentar”, concluiu Tadeu.

