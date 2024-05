Homem é preso após ameaçar companheira sob efeito de drogas no interior do AM

Parintins (AM) – Um homem de 36 anos foi preso na sexta-feira (17), por violência doméstica e ameaça contra a própria mulher, de 34 anos, no município de Parintins, interior do Amazonas.

O caso ocorreu durante ações da Operação Impacto que é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com atuação integrada das Forças de Segurança do Amazonas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

A equipe de policiais militares recebeu denúncia da própria vítima, informando que seu esposo estava sob efeito de entorpecente e que a ameaçou em frente aos filhos. A mulher relatou que o suspeito estava portando arma de fogo e arma branca, e que a expulsou de casa.

Os policiais militares da Força Tática, acompanhados da vítima, foram ao endereço apontado por ela e, ao chegarem, realizaram a prisão do suspeito e apreenderam um rifle de ar comprimido, calibre 22, com duas munições do mesmo calibre.

O homem foi encaminhado para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira no interior do AM

Homem é preso por ameaçar e furtar irmãs idosas para usar drogas em Manaus

Jovem é preso após invadir casa e ameaçar avó no interior do Amazonas