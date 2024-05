Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira no interior do AM

Homem não aceitava o fim do relacionamento com a vítima

Parintins (AM) – Um homem de 24 anos foi preso nesta quarta-feira (15), por descumprimento de medida protetiva contra sua ex companheira, de 20 anos, no município de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Marna Miranda, titular da DEP de Parintins, a vítima e o autor estão separados há seis meses e o homem não aceitava o fim do relacionamento e usava os filhos para se aproximar da sua ex-companheira.

“A vítima denunciou o autor no dia 1º abril deste ano, um dia depois de ele enviar mensagens a ela, a ofendendo e a ameaçando. Ela já tinha medida protetiva quando ele agiu desta forma, e por se tratar de um indivíduo bastante agressivo, a mulher resolveu denuncia-lo”, explicou.

Conforme a delegada, o homem foi preso na rua Pastor Lessa, bairro Itaúna 2, naquele município.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

