Cabo da PM é preso suspeito de sequestrar família em Manaus

Manaus (AM) — Um cabo da Polícia Militar, identificado como Marçal Canigia Frazão Correa, e outro homem, foram presos, no domingo (19), suspeitos de sequestrar uma família com um bebê de 2 anos, no estacionamento de uma drogaria no bairro Manoa, Zona Norte de Manaus. Os policiais militares da Força Tática encontraram com os sequestradores armas, munições e coletes a prova de balas.

A família, formada por um homem de 38 anos, uma mulher de 35 anos, e a filha de 2 anos, foi algemada no banco de trás de um veículo Polo. Eles foram libertos e atendidos pela equipe policial.

Conforme a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo patrulhamento no conjunto Manoa, quando foram informados que uma família foi sequestrada por um veículo Polo Preto. Após fazer buscas, os policiais encontraram o veículo e mandaram parar e, logo em seguida, os sequestradores saíram do carro armados com pistolas, fuzil e coletes balísticos.

Os dois homens foram identificados, sendo um dos presos um cabo da Polícia Militar, e encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com eles foram apreendidas quatro armas, sendo um fuzil, uma submetralhadora e duas pistolas, mais de 100 munições, colete, algema e aparelhos celulares, além de carregadores.

A PM informou que vai instaurar procedimentos administrativos na Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) para apurar a condutar do cabo na ação criminosa. Ao final das investigações, o PM deve ser punido, seguindo o regimento interno da instituição.

