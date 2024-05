Motocicleta é flagrada a 208km/h por radar da PRF em estrada do Amazonas

Fiscalização com o emprego do radar portátil com registro de imagens é realizada em diversos trechos das rodovias federais

Manaus (AM) – Uma motocicleta foi flagrada a 208 km/h pelo radar portátil da Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste domingo (19), durante o comando de fiscalização de velocidade na BR-174. O desrespeito ao limite máximo de velocidade ocorreu em local com alto fluxo de veículos, onde consta o limite de velocidade de 100km/h.

A essa velocidade, o motorista será autuado por dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%, que é uma multa gravíssima, com sete pontos na CNH, além do valor de R$ 880,41 e a suspensão imediata do direito de dirigir, conforme o artigo 218 do CTB.

A fiscalização com o emprego do radar portátil com registro de imagens é realizada em diversos trechos das rodovias federais, após estudo e mapeamento dos pontos críticos onde ocorrem mais acidentes graves e com óbitos.

Risco

Excesso de velocidade é uma das principais causas de morte nas rodovias federais. Quando o condutor de um veículo excede o limite indicado para via, ocorre o aumento do tempo necessário para frear, assim como eleva as chances de perder o controle da direção, ampliando os riscos de gerar acidentes graves e óbitos, pois limita a capacidade de se antecipar aos perigos da via.

Atento a esta situação, a PRF vem intensificando as operações de excesso de velocidade. O objetivo é fazer com que os condutores respeitem os limites atribuídos a cada tipo de via do Código de Trânsito Brasileiro.

Qualquer usuário que presenciar situação de risco ou imprudência nas rodovias federais pode acionar a polícia através do telefone de emergência 191.

