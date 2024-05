A constipação em gatos é uma condição relativamente comum que pode causar desconforto significativo e levar a complicações graves se não for tratada adequadamente. Constipação é definida como a dificuldade ou a incapacidade de evacuar as fezes, resultando em fezes duras e secas que são difíceis de expelir. Compreender as causas, os sinais clínicos e as opções de tratamento é crucial para manter a saúde e o bem-estar dos felinos.

A constipação pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo desidratação, dieta inadequada, falta de exercício, obstruções físicas, doenças subjacentes e uso de certos medicamentos. A desidratação é uma das causas mais comuns, pois a ingestão insuficiente de água pode resultar em fezes secas e duras. E, vamos combinar, os gatos são campeões em não tomar água!

Mas dietas com baixo teor de fibras também podem contribuir para a constipação, assim como a obesidade, que pode reduzir a atividade física e diminuir a motilidade intestinal. Gatos que sofreram traumas na região da pelve também podem ter dificuldade na evacuação.

Além disso, certas condições médicas podem predispor os gatos à constipação. Megacólon, uma condição onde o cólon se dilata e enfraquece, é uma das causas mais graves e pode exigir intervenção médica significativa. Outras condições, como doenças renais crônicas, hipotiroidismo e diabetes, também podem estar associadas à constipação.

Os sinais clínicos de constipação em gatos incluem esforço ao tentar defecar, fezes pequenas, duras e secas, dor abdominal, perda de apetite, letargia e, ocasionalmente, vômitos. Os gatos podem passar longos períodos na caixa de areia sem conseguir defecar, e alguns podem começar a evitar a caixa de areia devido à associação com dor ou desconforto.

O diagnóstico da constipação geralmente envolve uma combinação de histórico clínico, exame físico e exames complementares, como radiografias abdominais para avaliar o cólon e descartar obstruções físicas. Em casos mais graves, ultrassonografias ou exames de sangue podem ser necessários para identificar condições subjacentes.

O tratamento da constipação depende da gravidade da condição e das causas subjacentes. Em casos leves, mudanças na dieta e aumento da ingestão de água podem ser suficientes. Alimentos ricos em fibras ou a adição de suplementos de fibras podem ajudar a amolecer as fezes e promover a regularidade intestinal. Incentivar o gato a beber mais água, oferecendo fontes de água fresca ou fontes de água corrente, pode ser benéfico.

Para casos mais graves, laxantes ou enemas prescritos por uma das veterinárias da USFel podem ser necessários para aliviar a constipação. No entanto, é crucial que os tutores nunca administrem medicamentos sem orientação veterinária, pois alguns laxantes humanos podem ser tóxicos para os gatos. Em casos de megacólon ou obstruções graves, a cirurgia pode ser necessária para remover o material fecal impactado e corrigir quaisquer anomalias anatômicas.

A prevenção da constipação envolve uma abordagem multifacetada. Garantir que o gato tenha uma dieta equilibrada e rica em fibras, mantendo-o hidratado e incentivando o exercício regular são medidas fundamentais. Além disso, é importante monitorar a frequência e a consistência das fezes do gato, especialmente em animais mais velhos ou com histórico de constipação.

A equipe da Unidade de Saúde Felina é expert em resolver problemas desse tipo, então, caso seu gato apresente alguns dos sintomas acima, agende uma consulta. Lembre-se, a constipação em gatos é uma condição que pode causar desconforto significativo e potencialmente levar a complicações graves se não tratada. Buscar tratamento veterinário adequado é essencial para garantir o bem-estar geral do seu gato.

