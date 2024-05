Homem que tentou matar namorada do irmão a facadas é preso em Manaus

Um homem de 21 anos foi preso após tentar matar a cunhada, de 18 anos, a facadas. A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (20), no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a delegada Alessandra Trigueiro Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, o crime aconteceu no dia 13 de maio deste ano, após uma discussão entre o namorado da vítima e o autor, que é irmão dele. Na ocasião, o suspeito desferiu duas facadas na região do pescoço e do abdômen da cunhada, apenas para afetar o próprio irmão.

“A jovem foi encaminhada para uma unidade hospitalar onde ficou sob observação médica com o estado de saúde estável. Os familiares dela compareceram à delegacia e registraram o Boletim de Ocorrência (BO)”, disse Alessandra Trigueiro.

Ainda de acordo com a delegada, as investigações em torno do caso iniciaram e foi representada à Justiça pela prisão preventiva dele, sendo esta decretada pelo Poder Judiciário.

Também foi possível constatar no sistema policial um BO em nome do autor registrado no 29° DIP. Com base nisso, a equipe da DECCM Norte/Leste acionou os policiais daquela delegacia, que em ação conjunta localizaram e prenderam o infrator.

Ele responderá pelo crime de feminicídio tentado e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

