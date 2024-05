Amazonas FC x Flamengo: procura por ingressos é baixa e número de sócios-torcedores da Onça quase triplica

O Amazonas FC viu o número de sócios-torcedores pular de 1,3 mil para 3,7 mil desde que o confronto contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, foi confirmado, no dia 17 de abril. Um dia antes do confronto que acontece nesta quarta-feira (22), entretanto, apenas um dos onze setores de arquibancada está com ingressos esgotados. As equipes decidem uma vaga nas oitavas de final do torneio, na Arena da Amazônia, a partir das 20h30 (horário de Manaus).

A diretoria da Onça-pintada da Zona Leste começou a venda de ingressos para a partida contra o Flamengo de forma online, no dia 22 de abril. Os valores, inicialmente, foram alvos de crítica de torcedores do Flamengo que moram na capital amazonense. Nos sites, os valores de inteira vão de R$ 345 a R$ 1725. Dos 11 setores da Arena disponíveis para a partida, apenas o Superior Sul, espaço destinado aos rubro-negros, esgotou ingressos.

Esta será a segunda vez do Flamengo em Manaus na atual temporada. Em janeiro, os comandados de Tite venceram o Audax-RJ por 4 a 0, pela primeira rodada do Carioca. Para aquela partida, os ingressos foram esgotados com 12 dias de antecedência e a Arena da Amazônia recebeu lotação máxima. A precificação das entradas era de R$ 150 (meia solidária com doação de 1kg de alimento) a R$ 300 (inteira) para qualquer setor do estádio.

A reportagem pediu um posicionamento do Amazonas FC para ter uma avaliação do clube sobre as vendas até aqui, mas não obteve retorno. A diretoria aurinegra também não divulgou as parciais de quantas entradas foram comercializadas.

Na ida, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0, no Maracanã. Para classificar às oitavas de final, a Onça-pintada da Zona Leste precisa vencer por dois gols de diferença. Em casa de vitória por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Leia mais

Gabigol encontrará torcida do Flamengo após polêmica nesta quarta, em Manaus

Amazonense Werton renova com o Flamengo até o fim de 2026

Juíza nega suspensão da venda de ingressos de Amazonas x Flamengo, em Manaus