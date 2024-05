Gabigol encontrará torcida do Flamengo após polêmica nesta quarta, em Manaus

Manaus (AM) – O jogador do Flamengo, Gabigol, reencontrará a torcida do Flamengo, pela primeira vez, após a polêmica da camisa do Corinthians, nesta quarta-feira (22), em Manaus. Na capital amazonense, o Flamengo enfrenta o Amazonas FC pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Em janeiro deste ano, o time rubro-negro venceu o Audax por 4 a 0, na Arena da Amazônia. Na época, Gabigol não fez gol na partida, mas foi bastante aclamado pela torcida amazonense.

Meses depois, o time retorna a Manaus envolto de nova polêmica. Ao ser flagrado vestindo a camisa do Corinthians, Gabigol foi punido pela diretoria do Flamengo e perdeu o direito de ostentar a camisa de número 10 do time carioca, além de levar uma multa de 10% do salário.

O cenário de incerteza acerca da receptividade da capital amazonense é emblemática para a torcida flamenguista, que aguarda a chegada de Gabigol para o jogo que ocorre nesta quarta-feira (22).

