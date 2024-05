Homem é preso por ameaçar mãe idosa de morte em Itacoatiara, no AM

Itacoatiara (AM) — Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (21), por ameaça no âmbito da violência doméstica contra sua mãe, uma idosa de 63 anos. A prisão ocorreu no bairro Jardim Florestal, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, a vítima procurou a delegacia na manhã desta terça, para comunicar que o indivíduo a ameaça de morte e profere ofensas contra ela.

“Durante o registro de Boletim de Ocorrência (BO), foi constatado que o homem já tinha mandado de prisão preventiva em aberto, por furto majorado. Diante da gravidade que o homem apresenta à sua mãe, de imediato saímos em diligência e fizemos a sua captura”, disse.

O homem responderá por ameaça no âmbito da violência doméstica e furto majorado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

