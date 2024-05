VÍDEO: Vaca foge de abate, invade ateliê e assusta moradores no AM

Nhamundá (AM) – Câmeras de segurança de um ateliê flagraram o momento em que uma vaca invadiu o estabelecimento após fugir de um abatedouro, no município de Nhamundá (distante 382 quilômetros de Manaus), na tarde de terça-feira (21).

As imagens mostram o momento em que o animal entra no ateliê, assustando os funcionários do local. Para se proteger, a população se escondeu dentro do imóvel e aguardou o animal deixar o comércio.

A vaca foi capturada e levada ao abate logo em seguida.

