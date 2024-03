Onças invadem unidade de saúde e aterroriza moradores no interior do AM; VÍDEO

Um posto de saúde de Eirunepé, no interior do Amazonas, recebeu uma visita inusitada: duas onças pintadas foram flagradas brincando dentro do local. O registro das câmeras de segurança é do dia 16 de março, porém foi divulgado nesta quarta-feira (27), pela Polícia Civil do município.

As imagens podem até parecer “fofas”, porém os moradores da cidades temem serem atacadas e relatam que os felinos, que seriam a mãe e filhote, seguem rondando a sede de Eirunepé.

Nos registros, uma das onças, possivelmente a filhote, aparece na recepção de um posto de saúde e, em certo momento do vídeo, atinge a porta de vidro com uma cabeçada ao tentar sair do local. O animal caminha dentro do estabelecimento e, em seguida, consegue passar pela porta e sair.

Onça invade unidade de saúde e aterroriza moradores no interior do AM; veja pic.twitter.com/PX408lPwij — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 28, 2024

Ao Portal g1, o investigador de polícia, Gonzaga Rezende, relatou que as duas onças são mãe e filha. O segurança da unidade de saúde também flagrou a ação da dupla felina.

“Aquela região é próxima ao Aeroporto de Eirunepé e da Delegacia de Polícia. Aquela área é um local para caminhadas e as pessoas fazem muitos exercícios ao ar livre”, disse.

Segundo Gonzaga, outras populares flagraram a dupla, na última segunda-feira (25), e algumas têm evitado caminhar no local com medo dos animais.

