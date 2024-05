‘D2’ é preso após tentar matar homem no Nova Cidade, em Manaus

Manaus (AM) – David da Silva e Silva, de 37 anos, conhecido como “D2”, foi preso na segunda-feira (20), por tentativa de homicídio contra um homem de 43 anos. O crime ocorreu no dia 22 de abril de 2006, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, no dia do crime, David juntamente com outros comparsas, agrediram a vítima com socos, pontapés, chutes e golpes de faca, causando-lhe diversos ferimentos que quase levaram à sua morte. A vítima foi socorrida e conseguiu sobreviver a ação criminosa.

“Logo após o crime, David fugiu junto com os demais envolvidos. Diante disso, não foi possível localizá-lo, razão pela qual teve a sua prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. Na segunda-feira, tivemos informações que ele estava no bairro no bairro Monte das Oliveiras, zona norte, onde cumprimos a ordem judicial”, informou o delegado.

David da Silva e Silva responderá por tentativa de homicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informação da assessoria

Leia mais

Dupla é condenada por tentativa de homicídio contra policiais civis do AM

Homem é procurado por tentativa de homicídio contra a própria filha em Manaus

Sem uma perna, homem agride mulher com muleta e é indiciado por tentativa de homicídio