Restaurantes de Manaus lançam drinks temáticos nas cores dos bois Caprichoso e Garantido

Manaus (AM) — O Festival Folclórico de Parintins ocorre no mês de junho, mas os restaurantes Ancho Steak Burger e Bona Cucina Italiana, conhecidos pela inovação constante em serviços e cardápio, resolveram antecipar o interesse do público pela festa e entrar no clima da disputa entre Garantido e Caprichoso, ao elaborar dois drinks inspirados nas cores dos bois e celebrar a cultura popular do Estado.

Os novos drinks, criados pelo bartender Pedro Batista, prometem trazer um toque especial à experiência gastronômica dos clientes. O “Sangue Azul”, em homenagem ao boi Caprichoso, é uma combinação vibrante de 20 ml de cachaça de banana, 40 ml de gin herbal, 15 ml de curaçau blue, 20 ml de xarope de açúcar, 15 ml de limão, 50 ml de água tônica, 20 ml de blueberry e espuma de gengibre para finalizar. Já o “Encarnado”, inspirado no boi Garantido, mistura 50 ml de gin, 50 ml de suco de cupuaçu, 20 ml de xarope de grenadine, 20 ml de xarope de açúcar, 15 ml de limão, 50 ml de água tônica e espuma de gengibre.

O proprietário das casas, Gabriel Brasil Geraldo, explica que os empreendimentos investem na estratégia da rivalidade no período bovino.

“Como há uma disputa dos bois e as cores geram uma rivalidade muito forte, resolvemos entrar no clima, de forma saudável, dessa brincadeira entre os bois-bumbás Garantido e Caprichoso. Elaboramos dois drinks nas cores azul e vermelha para enaltecer a cultura popular do nosso estado”, afirma Geraldo.

“Nosso objetivo é criar uma sensação de pertencimento e fidelizar nossos clientes, aproximando-os ainda mais dessa manifestação cultural tão importante para o Amazonas”, conclui.

Cardápio e atendimento

Além dos novos drinks, Ancho Steak Burger e o Bona Cucina Italiana mantêm o compromisso com a diversidade e a qualidade gastronômica. Localizados no Parque das Laranjeiras, os restaurantes oferecem um menu que vai desde entradas, petiscos e feijoada (aos sábados), passando por cortes nobres de carne e hambúrgueres artesanais até pizzas, risotos e massas de alta qualidade.

Entre as opções de entrada, destaca-se o croquete de costela apimentada (R$ 48,90) e o carpaccio Ancho (R$ 59,90). Nos pratos principais, o risoto de parmesão com salmão grelhado (R$ 91,90) e o steak ancho (R$ 134,90), que serve duas pessoas, são algumas das estrelas do menu. Para finalizar a refeição, as sobremesas como o petit gateau (R$ 31,90) e o mousse de chocolate (R$ 28,90) proporcionam um encerramento perfeito.

A iniciativa pioneira das casas de oferecer um cardápio especial para pets também continua a atrair a atenção dos clientes, destacando o compromisso de Ancho e Bona em proporcionar uma experiência gastronômica única para toda a família. Nos estabelecimentos, é possível aproveitar o espaço aberto disponível para organizar confraternizações para grupos de diferentes tamanhos e gostos, em um ambiente aconchegante e com área kids.

Com essa nova aposta nos drinks temáticos, os restaurantes reforçam sua posição como referências de inovação na cena gastronômica local, ao mesmo tempo, em que celebram e enaltecem a rica cultura do estado.

Os restaurantes ficam localizados no Sollarium Mall, na Av. Prof. Nilton Lins, 1591 — loja 03 — Flores. Para mais informações e reservas acesse www.grupoancho.com.br e confira as novidades sobre as casas nas redes sociais @anchosteakburger e @bonacucinaitaliana.

*Com informações da assessoria

