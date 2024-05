Thiaguinho e Belo serão as atrações nacionais da Festa dos Visitantes, em Parintins

Evento antecede a abertura do Festival de Parintins e acontecerá, pelo segundo ano, no Bumbódromo da cidade

Parintins (AM) – Os cantores Thiaguinho e Belo serão as atrações nacionais da Festa dos Visitantes 2024, que este ano acontecerá no dia 27 de junho. Assim como na edição do ano passado, a festa que antecede o Festival de Parintins, será realizada no Bumbódromo. A entrada será trocada por um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para instituições indicadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Assim como em 2023, a empresa Eneva é a responsável por trazer as atrações nacionais, como forma de apoio cultural à realização do evento. Este ano, o grupo educacional Ciesa também entra como apoiador da festa. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Economia Criativa, será a responsável pela organização da festa.

Assim como em 2023, a festa dos Visitantes contará com apresentações de artistas locais, que tem se destacado no cenário musical, nos mais diversos ritmos, da toada, passando pelo pagode, e eletrônico, até o forró.

“Estamos felizes com o sucesso da Festa dos Visitantes do ano passado e, neste ano, nossas expectativas são as melhores. A mudança do evento para o Bumbódromo foi bastante elogiada pelo público e se mostrou uma decisão muito acertada do governador Wilson Lima. Estamos confiantes que será novamente um espetáculo grandioso, recebendo as pessoas no melhor esquenta do Festival”, disse Marcos Apolo o secretário de cultura e economia criativa.

Em 2023, a Festa dos Visitantes foi realizada pela primeira vez no Bumbódromo de Parintins e registrou a presença de um público de 20 mil pessoas, que assistiram as atrações nacionais Ludmila e Simone Mendes, além dos artistas locais de diferentes gêneros musicais, que se revezaram no palco 360º montado na arena e proporcionando uma experiência inédita aos parintinenses e visitantes.

Nascido no interior de São Paulo e criado no Mato Grosso do Sul, Thiaguinho cresceu ouvindo música sertaneja, ritmo predominante na cidade onde morava. Foi através do seu tio que começou a ter contato com o pagode. Seu primeiro trabalho foi no Grupo Samba e Suor, mas foi no reality show “Fama”, da TV Globo, que o cantor foi revelado.

Com muito talento e carisma, Thiaguinho virou vocalista do grupo Exaltasamba, conquistou os fãs e agregou milhões de outros em todo o país, transformando o grupo no maior sucesso deste segmento no Brasil.

Atualmente, após o fim do grupo musical, Thiaguinho segue carreira solo arrastando multidões por onde passa com sucessos como ‘Tá Vendo Aquela Lua’, ‘Falta Você’, ‘Sou o Cara pra Você’, etc.

Belo é um dos grandes nomes do pagode nacional. Natural de São Paulo, capital, o cantor teve uma infância humilde e começou a tocar cavaquinho após seu pai lhe dar o instrumento.

Em 1993, o cantor passou a integrar o grupo de pagode Soweto, fazendo inúmeros shows por todo o país. Com a banda, gravou três discos. Permaneceu com o grupo até 1999, quando decidiu seguir carreira solo.

Para a ‘Festa dos Visitantes 2024’, Belo cantará os seus maiores sucessos, como ‘Perfume’, ‘Desafio’, ‘Pra Ver o Sol Brilhar’, entre outras canções.

