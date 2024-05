Projeto de Lei visa facilitar diagnóstico e tratamento do câncer em bebês no AM

Objetivo da matéria é garantir o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer em bebês ainda no útero materno

Para garantir o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer em bebês ainda no útero materno, a deputada estadual Débora Menezes (PL) apresentou o Projeto de Lei nº 341/24 que cria a “Política Estadual de Diagnóstico e Tratamento do Câncer em Bebês Intrauterinos no Amazonas”. A proposta já está em tramitação na Casa.

De acordo com a parlamentar, o objetivo da matéria é garantir o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer em bebês ainda no útero materno, visando preservação da vida e da saúde desses bebês e de suas mães.

“O câncer em bebês antes do nascimento é uma condição rara, mas que requer atenção especializada imediata. A falta de políticas públicas específicas para esses casos pode comprometer a saúde e a vida desses bebês e de suas mamães”, alertou a autora do PL.

“O projeto prevê a implantação de programas de educação e conscientização para gestantes e profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer fetal a fim de disseminar informações sobre os sinais de alerta”, completou Débora.

A parlamentar reforçou, ainda, a importância da realização de exames pré-natais de alta complexidade, como ultrassonografia morfológica e ressonância magnética fetal, para a detecção precoce da doença.

“É preciso garantir que os casos suspeitos sejam identificados precocemente e que os bebês e suas mães tenham acesso ao tratamento adequado, contribuindo assim à preservação da vida e da saúde dessas pessoas”, defendeu a deputada.

