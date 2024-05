Dupla é condenada após degolar e enterrar mulher em cova rasa no bairro Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus (AM) – Lucas Rodrigues Printes e Gilvan Oliveira dos Reis foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas pela morte de Farliana Nunes Pinto, de 24 anos. O crime ocorreu na noite de 23 de junho de 2020, no Ramal Ipiranga, Loteamento João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Lucas foi condenado a 38 anos e três meses de prisão e Gilvan a 46 anos e três meses de prisão. Os dois terão de cumprir a pena em regime inicial fechado.

Conforme a denúncia formulada pelo Ministério Público do Amazonas com base no Inquérito Policial, Farliane foi atraída ao local do crime pelos dois acusados, além de um menor de idade e de outra pessoa que não foi identificada, conhecida apenas pela alcunha de “Luisinho”. Conforme os autos, a vítima foi torturada, esfaqueada e degolada, sendo depois enterrada em uma cova rasa.

O motivo do crime foi uma desavença relacionada ao tráfico de drogas, pois a vítima teria atuado em favor de uma facção criminosa contrária à qual pertenciam os envolvidos na morte dela.

*Com informações da assessoria

