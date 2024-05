Técnico do Amazonas FC é desligado após eliminação da Copa do Brasil

O Amazonas FC informou o desligamento do técnico Adilson Batista após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira (23). O clube agradeceu ao treinador por todo o empenho, dedicação e profissionalismo durante este período em que esteve à frente da equipe.

A decisão foi divulgada após a onça-pintada ter sido derrotada por 1 a 0, em jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Flamengo, na Arena da Amazônia, na quarta-feira (22).

Batista estava no comando do time amazonense a pouco mais de um mês, ele avia sido contratado para comandar a equipe, recheada de jogadores conhecidos como Jô, Patric e Sassá, na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a imprensa mineira o paranaense de 56 anos irá comandar as categorias de base da ‘toca da raposa’.

O Cruzeiro encaminhou a contratação de Adilson Batista para coordenar as categorias de base do clube, a proposta foi feita para o treinador que esperou o resultado do último jogo entre Amazonas e Flamengo.

De hoje até a chegada do novo profissional, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico permanente, Ibson Silva.

